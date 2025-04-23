Филипп пообщался с редакцией ТСН.ua перед концертом группы KADNAY, который на днях состоялся в Киеве, пишет Show 24. Музыкант рассказал, как из-за недавней атаки россиян на Сумы пострадал дом, в котором он провел детство.

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Это мой родной двор, я там родился и до третьего класса мы там жили. Мама, конечно, больше за меня переживала, потому что прожила там почти 25 лет. Целый день мы провели в воспоминаниях – много говорили об этом месте, вспоминали какие-то приятные моменты,

– поделился Филипп Коляденко.

Для справки! Филипп Коляденко – сын хореографа и режиссера-постановщика Елены Коляденко и шоумена Дмитрия Коляденко. Их брак длился 10 лет.

Что почувствовал, когда увидел разрушенный дом

Музыкант признался, что ничего особенного не почувствовал, когда увидел фотографии дома. Дело в том, что во время войны научился не привязываться к каким-то местам, ведь говорит, что важнее люди и их жизни.

Поэтому для защиты собственной психики я выключил в себе переживания за что-то материальное, что мы можем потерять. Это никак не говорит о том, что я не благодарен тем годам, воспоминаниям или друзьям. Никто не знает, когда это все закончится, но я понимаю, что морально мне нужно быть готовым ко всему, что может произойти,

– добавил музыкант.

Елена Коляденко показала дом / Фото Кордон.Медиа, скриншот ТСН.ua

Елена Коляденко показала последствия российского обстрела / Фото Сумская областная прокуратура, Скриншот ТСН.ua

Ранее мы сообщали, что актриса Виталина Библив записала видеозавещание, когда более 30 дней находилась под российской оккупацией в Киевской области.