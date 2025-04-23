Пилип поспілкувався з редакцією ТСН.ua перед концертом гурту KADNAY, який днями відбувся в Києві, пише Show 24. Музикант розповів, як через нещодавню атаку росіян на Суми постраждав будинок, в якому він провів дитинство.

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Це мій рідний двір, я там народився і до третього класу ми там жили. Мама, звісно, більше за мене переживала, бо прожила там майже 25 років. Цілий день ми провели у спогадах – багато говорили про це місце, згадували якісь приємні моменти,

– поділився Пилип Коляденко.

Для довідки! Пилип Коляденко – син хореографки й режисерки-постановниці Олени Коляденко та шоумена Дмитра Коляденка. Їхній шлюб тривав 10 років.

Що відчув, коли побачив зруйнований будинок

Музикант зізнався, що нічого особливого не відчув, коли побачив світлини будинку. Річ у тім, що під час війни навчився не прив'язуватися до якихось місць, адже каже, що важливіші люди та їхні життя.

Тож для захисту власної психіки я вимкнув в собі переживання за щось матеріальне, що ми можемо втратити. Це ніяк не говорить про те, що я не вдячний тим рокам, спогадам чи друзям. Ніхто не знає, коли це все закінчиться, але я розумію, що морально мені потрібно бути готовим до всього, що може відбутися,

– додав музикант.

Олена Коляденко показала дім / Фото Кордон.Медіа, скриншот ТСН.ua

Олена Коляденко показала наслідки російського обстрілу / Фото Сумська обласна прокуратура, Скриншот ТСН.ua

Раніше ми повідомляли, що акторка Віталіна Біблів записала відеозаповіт, коли понад 30 днів перебувала під російською окупацією на Київщині.