Много претензий, – Джамала откровенно высказалась о Нацотборе-2025 и победителях Ziferblat
В этом году победительница Евровидения-2016 Джамала была среди членов жюри на Национальном отборе на Евровидение. После финала песенного конкурса она поделилась своими впечатлениями.
В частности, артистка прокомментировала выступления финалистов на Нацотборе-2025. Кроме того, Джамала высказалась о группе Ziferblat, которая едет на Евровидение 2025 от Украины. Сообщает 24 Канал со ссылкой на репортаж "Утра в большом городе".
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Так, выяснилось, что Джамала осталась не очень довольна живыми выступлениями финалистов Нацотбора-2025.
Конечно, хотелось бы, чтобы сами исполнители лучше готовились. Почему? Потому что много есть претензий именно от людей, что вживую поют фальшиво. Ну, это действительно так,
– отметила исполнительница.
Она также сказала, что "в этом году не было единодушной песни".
У меня ровно шли Ziferblat, KHAYAT и MOLODI. Хотя я лично поставила Ziferblat 10 баллов,
– призналась Джа.
"Утро в большом городе": смотрите видео онлайн
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Напомним, в состав профессионального жюри этого года, кроме Джамалы, также вошли Сергей Танчинец и Екатерина Павленко. Судьи высоко оценили выступление KHAYAT с песней Honor, отдав ему 10 баллов. Высокие оценки от жюри также получили Ziferblat (9 баллов) и Маша Кондратенко (8 баллов).
Телезрители взамен отдали первое место и 10 баллов группе Ziferblat. Второе место в зрительском голосовании заняла группа MOLODI (9 баллов), а третье – Маша Кондратенко (8 баллов).
По сумме баллов от жюри и зрителей победу в Национальном отборе одержала группа Ziferblat, набрав 19 баллов (9 от жюри и 10 от зрителей). Коллектив с песней Bird of Pray будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Базеле.