Артистка откровенно заговорила о проблеме сексуальных домогательств. Как оказалось, она и сама имеет болезненный опыт, пишет Show24.

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Абие рассказала, что в 2023 году вместе с "Культурным десантом" ездила на деоккупированные территории Украины, где пообщалась с женщинами.

Эти истории, что я слышала от местных женщин – они меня просто раздавили. Это истории издевательств, пыток, изнасилования... Мне это болит, потому что я тоже жертва домогательств. Я очень хочу, чтобы рассвет, как восход украинского солнца, дал возможность каждой женщине чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя дома. Вот это для меня рассвет,

– поделилась исполнительница.

Она также отметила, что последние статистические данные свидетельствуют о том, что примерно 70% женщин в Украине подвергаются домогательствам.

Это страшная цифра. Хочу подчеркнуть: ни одна пострадавшая никогда не виновата в насилии. Виноват всегда только обидчик. И женщины должны быть видимыми для женщин, которые попадают в подобные ситуации, я хочу поблагодарить всех, кто со мной на этом пути,

– отметила Наталья.

Она также выразила слова благодарности Марии Ефросининой, которая накануне в соцсетях рассказала о домогательствах от режиссера Матвеева.

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Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за обвинений в сексуальных домогательствах от преподавателей КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Среди них – Андрей Белоус и Юрий Высоцкий. К тому же на днях студентка Киевского национального университета культуры и искусств Владислава Коренная также рассказала о сексуальных домогательствах от ректора КНУКиИ Поплавского.

Здесь стоит упомянуть, что финал Национального отбора на Евровидение-2025 еще продолжается. 10 финалистов уже выступили со своими конкурсными треками на сцене и ждут результатов голосования, чтобы наконец узнать, кто едет на Евровидение 2025 от Украины.