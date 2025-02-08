Артистка відверто заговорила про проблему сексуальних домагань. Як виявилося, вона й сама має болісний досвід, пише Show24.

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Абіє розповіла, що у 2023 році разом із "Культурним десантом" їздила на деокуповані території України, де поспілкувалася з жінками.

Ці історії, що я чула від місцевих жінок – вони мене просто розчавили. Це історії знущань, катування, ґвалтування… Мені це болить, тому що я теж жертва домагань. Я дуже хочу, щоб світанок, як схід українського сонця, дав можливість кожній жінці почуватися в безпеці, почуватися вдома. Ось це для мене світанок,

– поділилась виконавиця.

Вона також зауважила, що останні статистичні дані свідчать про те, що приблизно 70% жінок в Україні зазнають домагань.

Це страшна цифра. Хочу наголосити: жодна постраждала ніколи не винна в насильстві. Винен завжди лише кривдник. І жінки мають бути видимими для жінок, які потрапляють в подібні ситуації, я хочу подякувати всім, хто зі мною на цьому шляху,

– наголосила Наталія.

Вона також висловила слова подяки Марії Єфросиніній, яка напередодні в соцмережах розповіла про домагання від режисера Матвєєва.

Абіє виступила на сцені Нацвідбору-2025: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно в мережі розгорівся скандал через звинувачення в сексуальних домаганнях від викладачів КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Серед них – Андрій Білоус та Юрій Висоцький. До того ж днями студентка Київського національного університету культури й мистецтв Владислава Коренна також розповіла про сексуальні домагання від ректора КНУКіМ Поплавського.

Тут варто згадати, що фінал Національного відбору на Євробачення-2025 ще триває. 10 фіналістів вже виступили зі своїми конкурсними треками на сцені й чекають на результати голосування, щоб нарешті дізнатися, хто їде на Євробачення 2025 від України.