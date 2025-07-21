После инцидента мужчина написал заявление на увольнение, а совет директоров его принял. Но оказалось, что теперь группа Coldplay решила предупреждать зрителей о съемке, пишет Show24 со ссылкой на CNN.

К слову Звезда "Дневников вампира" в третий раз женится: Пол Уэсли сделал предложение любимой

Во время выступления в штате Висконсин фронтмен группы Крис Мартин сделал заявление, в котором предупредил зрителей, что сейчас они могут появиться в объективах камер во время исполнения песни Jumbotron Song.

Мы собираемся сейчас это сделать, использовав наши камеры и выведя некоторых из вас на большой экран. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не накрасились, сделайте макияж сейчас,

– пошутил певец.

Видимо, фронтмен решил несколько "выровнять" ситуацию относительно измены. Официальных заявлений группы относительно инцидента на их концерте не было, однако фраза-предупреждение Криса Мартина – это некий вброс, что они обо всем знают, но вмешиваться не хотят.

Напомним, что британская певица Charli XCX и барабанщик Джордж Дэниел поженились в Лондоне 19 июля, а также опубликовали первые кадры с церемонии.