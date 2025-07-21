Після інциденту чоловік написав заяву на звільнення, а рада директорів її прийняла. Та виявилось, що тепер гурт Coldplay вирішив попереджати глядачів про зйомку, пише Show24 з посиланням на CNN.

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Під час виступу у штаті Вісконсин фронтмен гурту Кріс Мартін зробив заяву, у якій попередив глядачів, що зараз вони можуть з'явитись в об'єктивах камер під час виконання пісні Jumbotron Song.

Ми збираємось зараз це зробити, використавши наші камери та вивівши деяких з вас на великий екран. Тож, будь ласка, якщо ви ще не нафарбувались, зробіть макіяж зараз,

– пожартував співак.

Мабуть, фронтмен вирішив дещо "вирівняти" ситуацію щодо зради. Офіційних заяв гурту щодо інциденту на їхньому концерті не було, однак фраза-попередження Кріса Мартіна – це такий собі вкид, що вони про все знають, але втручатись не хочуть.

Нагадаємо, що британська співачка Charli XCX та барабанник Джордж Деніел одружилися в Лондоні 19 липня, а також опублікували перші кадри з церемонії.