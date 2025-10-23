"Холостяков" критиковали, участницы покидали проект со слезами на глазах, а организаторам "доставалось" за якобы ужасные условия. Читайте о самых громких моментах реалити в материале 24 Канала.

Отношения "Холостяка" на стороне

Третий сезон с Андреем Искорневым называли самым скандальным. Победительницей шоу стала Анна Козар, однако паре не удалось построить отношения.

Впоследствии выяснилось, что "Холостяк" якобы тайно продолжал встречаться с другой участницей проекта, Яной Станишевской. Она даже забеременела, однако произошел выкидыш. Сейчас Искорнев живет в Москве.



Кто покинул шоу с громким скандалом?

В 9 сезоне, когда главным героем был Никита Добрынин, одно из свиданий завершилось скандалом. "Холостяк" пригласил на встречу двух девушек – Ольгу и Лилию. Она капризничала с самого начала свидания, а когда Никита общался с Лилей наедине, захотела уйти из проекта до церемонии.

Добрынин оставил ее обдумать свое решение, но Оля ссорилась даже с оператором, поэтому "Холостяк" был не готов снова с ней общаться.

Для меня это шоу закончилось, я сейчас серьезно: я сделала свой выбор – уйти из проекта. Хочу, чтобы меня перестали снимать, вызвали машину, мне просто холодно,

– говорила девушка в слезах.

Поэтому Ольга приехала к дому, сложила вещи и, отказываясь отвечать на вопросы других девушек, поехала домой.

Измена Макса Михайлюка

В финале "Холостяка-10" главный герой Максим Михайлюк назвал своей избранницей Дашу Ульянову. Но уже впоследствии оказалось, что паре вне камер не удалось построить отношения. После завершения проекта они разошлись.

На постшоу Макс Михайлюк признался, что у него был интим с одной из участниц. После завершения "Холостяка" он рассказал об этом Даше. Девушка восприняла это как измену, поэтому не смогла продолжать строить отношения с Михайлюком.

Сейчас Макс Михайлюк проживает за границей, женат на модели Даше Хлистун и воспитывает с ней двоих детей.

Были ли отношения между Тереном и Белень?

Ежегодно на фоне выхода "Холостяка" в сети обсуждают, есть ли сценарий на проекте. Слухи пошли и после выхода 13 сезона с Александром Тереном. Победительницей проекта стала Инна Белень, однако ей не удалось построить отношения с "Холостяком" вне камеры.

И впоследствии возник вопрос, были ли между ними вообще были отношения. В частности, Елена Мандзюк, которая является подругой Терена, сказала, что они почти не виделись после завершения шоу, а Белень лишь делала вид страдания из-за их разрыва. Инна взамен назвала это "вымышленной историей".



По словам Александра Терена, в финале ему не нравился никто из девушек, но он должен был выбрать победительницу. Также ветеран сказал, что он не изображал роман с Инной, ведь не показывал свою жизнь.

Обвинения в "рабских" условиях

Участница 12 сезона "Холостяка" с Алексом Топольским рассказала о якобы ужасных условиях на проекте. Анастасия Кузмицкая, которая покинула проект во 2 выпуске, обвинила организаторов в том, что они не давали спать, заставляли говорить оскорбительные вещи о девушках, а "Холостяк" говорил участницам травмирующие слова. А строгий контракт она назвала "рабством".