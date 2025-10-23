"Холостяків" критикували, учасниці залишали проєкт зі сльозами на очах, а організаторам "діставалось" за начебто жахливі умови. Читайте про найгучніші моменти реаліті у матеріалі 24 Каналу.

Стосунки "Холостяка" на стороні

Третій сезон з Андрієм Іскорнєвим називали найскандальнішим. Переможницею шоу стала Анна Козар, однак парі не вдалося побудувати відносини.

Згодом з'ясувалося, що "Холостяк" начебто таємно продовжував зустрічатися з іншою учасницею проєкту, Яною Станішевською. Вона навіть завагітніла, однак стався викидень. Зараз Іскорнєв живе у Москві.



Хто покинув шоу з гучним скандалом?

У 9 сезоні, коли головним героєм був Нікіта Добринін, одне з побачень завершилось скандалом. "Холостяк" запросив на зустріч двох дівчат – Ольгу та Лілію. Вона вередувала з самого початку побачення, а коли Нікіта спілкувався з Лілею наодинці, захотіла піти з проєкту до церемонії.

Добринін залишив її обдумати своє рішення, але Оля сварилась навіть з оператором, тож "Холостяк" був не готовий знову з нею спілкуватись.

Для мене це шоу закінчилося, я зараз серйозно: я зробила свій вибір – піти з проєкту. Хочу, щоб мене перестали знімати, викликали машину, мені просто холодно,

– казала дівчина у сльозах.

Тому Ольга приїхала до будинку, склала речі і, відмовляючись відповідати на запитання інших дівчат, поїхала додому.

Зрада Макса Михайлюка

У фіналі "Холостяка-10" головний герой Максим Михайлюк назвав своєю обраницею Дашу Ульянову. Але вже згодом виявилося, що парі поза камерами не вдалося побудувати стосунки. Після завершення проєкту вони розійшлися.

На постшоу Макс Михайлюк зізнався, що у нього був інтим з однією з учасниць. Після завершення "Холостяка" він розповів про це Даші. Дівчина сприйняла це як зраду, тому не змогла продовжувати будувати відносини з Михайлюком.

Зараз Макс Михайлюк проживає за кордоном, одружений з моделлю Дашою Хлистун та виховує з нею двох дітей.

Чи були стосунки між Тереном і Бєлєнь?

Щороку на тлі виходу "Холостяка" у мережі обговорюють, чи є сценарій на проєкті. Чутки пішли й після виходу 13 сезону з Олександром Тереном. Переможницею проєкту стала Інна Бєлєнь, однак їй не вдалось побудувати стосунки з "Холостяком" поза камери.

Та згодом виникло питання, чи між ними взагалі були стосунки. Зокрема, Олена Мандзюк, яка є подругою Терена, сказала, що вони майже не бачилися після завершення шоу, а Бєлєнь лиш вдавала страждання через їхній розрив. Інна натомість назвала це "вигаданою історією".



За словами Олександра Терена, у фіналі йому не подобався ніхто з дівчат, але він мусив обрати переможницю. Також ветеран сказав, що він не зображав роман з Інною, адже не показував своє життя.

Звинувачення у "рабських" умовах

Учасниця 12 сезону "Холостяка" з Алексом Топольським розповіла про начебто жахливі умови на проєкті. Анастасія Кузміцька, яка покинула проєкт у 2 випуску, звинуватила організаторів у тому, що вони не давали спати, змушували говорити образливі речі про дівчат, а "Холостяк" казав учасницям травмуючі слова. А суворий контракт вона назвала "рабством".