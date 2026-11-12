Хочу красивую свадьбу, – 56-летняя Ирина Билык призналась, что мечтает снова выйти замуж

Недавно 56-летняя артистка неожиданно призналась, что до сих пор мечтает выйти замуж. Об этом написало издание BLIK.

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Я еще мечтаю выйти замуж. Хочу красивую свадьбу, когда в Украине уже наступит мир. Обязательно хочу большой концерт на площади. И люди просто могли бы отпраздновать действительно наш первый мирный день– поделилась Билык.

Ирина Билык / Фото из ее фейсбука

Что известно о личной жизни Ирины Билык?

В свое время Ирина Билык имела длительный роман с продюсером Юрием Никитиным. Они познакомились в конце 1990-х, а впоследствии начали встречаться. Пара прожила вместе около восьми лет, но расстались из-за разных взглядов на будущее. Певица хотела выйти замуж и мечтала о семье, тогда как Никитин не спешил со свадьбой.

После расставания с продюсером Билык начала встречаться с моделью Андреем Оверчуком. Они даже обвенчались, а в 1999 году у пары родился сын Глеб. Однако через два года отношения закончились. Певица рассказывала, что мужчина ей изменял.

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В 2003 году артистка завела роман с хореографом Дмитрием Коляденко. Они прожили вместе около трех лет. Мужчина неоднократно делал Билык предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. После расставания бывшие влюбленные еще не раз возобновляли общение, но снова прекращали его. Сейчас, похоже, им удалось установить контакт.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото из фейсбука Ирины Билык

В 2007 году во время участия в шоу "Танцы со звездами" Билык познакомилась с Дмитрием Дикусаром, который моложе ее на 15 лет. Между ними завязался роман. В том же году пара сыграла свадьбу в Рио-де-Жанейро, однако официально супругами в Украине они не стали. В 2010 году певица сообщила о расставании.

Единственным официальным мужем Ирины Билык был фотограф Аслан Ахмадов. В 2015 году у них родился сын Табриз, благодаря суррогатной матери. Однако в 2021 году супруги развелись. Среди причин артистка называла расстояние: Билык жила в Украине, а Ахмадов – в России. Кроме того, она отмечала, что со временем люди меняются, а вместе с ними меняются и их отношения.

А не так давно Ирина Билык заинтриговала поклонников романтическим видео с загадочным мужчиной у моря.