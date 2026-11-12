Хочу красиве весілля, – 56-річна Ірина Білик зізналася, що мріє знову вийти заміж

Нещодавно 56-річна артистка несподівано зізналася, що досі мріє вийти заміж. Про це пише видання BLIK.

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Я мрію ще вийти заміж. Хочу красиве весілля, коли буде вже мир в Україні. Обов'язково я хочу великий концерт на площі. І люди просто могли б святкувати дійсно наш мирний перший день– поділилася Білик.

Ірина Білик / Фото з її фейсбуку

Що відомо про особисте життя Ірини Білик?

Свого часу Ірина Білик мала тривалий роман із продюсером Юрієм Нікітіним. Вони познайомилися наприкінці 1990-х, а згодом почали зустрічатися. Пара прожила разом близько восьми років, але розійшлася через різні погляди на майбутнє. Співачка хотіла заміж і мріяла про сім'ю, тоді як Нікітін не поспішав із весіллям.

Після розставання з продюсером Білик почала зустрічатися з моделлю Андрієм Оверчуком. Вони навіть повінчалися, а в 1999 році в пари народився син Гліб. Однак через два роки стосунки завершилися. Співачка розповідала, що чоловік їй зраджував.

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У 2003 році артистка почала роман із хореографом Дмитром Коляденком. Вони прожили разом близько трьох років. Чоловік неодноразово освідчувався Білик, але до весілля справа так і не дійшла. Після розставання колишні закохані ще не раз відновлювали спілкування, але знову припиняли його. Нині, схоже, їм вдалося налагодити контакт.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з фейсбуку Ірини Білик

У 2007 році під час участі в шоу "Танці з зірками" Білик познайомилася з Дмитром Дікусаром, який молодший за неї на 15 років. Між ними зав'язався роман. Того ж року пара зіграла весілля в Ріо-де-Жанейро, однак офіційно подружжям в Україні вони не стали. У 2010 році співачка повідомила про розставання.

Єдиним офіційним чоловіком Ірини Білик був фотограф Аслан Ахмадов. У 2015 році в них народився син Табріз завдяки сурогатній матері. Однак у 2021 році подружжя розлучилося. Серед причин артистка називала відстань: Білик жила в Україні, а Ахмадов – у Росії. Крім того, вона зазначала, що з часом люди змінюються, а разом із ними змінюються і їхні стосунки.

А не так давно Ірина Білик заінтригувала шанувальників романтичним відео із загадковим чоловіком біля моря.