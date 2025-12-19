Певица признавалась, что просто не может гастролировать без детей. В частности, Ирина Федишин не решается оставлять их в Украине, если едет в длительный тур за границу. 24 Канал больше расскажет, что известно о детях артистки и как они выглядят.

Ирина Федишин и Виталий Човник поженились в июле 2006 года. Через 5 лет у них родился первенец – Юрий. В этом году в мае парню исполнилось 14 лет.

Моя мама очень хорошо поет. Нравится, что она берет меня на гастроли. Она нас с братом очень сильно любит, мы это чувствуем,

– делился Юрчик.



Ирина Федишин с сыном / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Ирина Федишин называет старшего сына своим техническим директором. Юрий помогает маме и папе с концертами и организацией.

"Очень ответственно относится к работе. Всегда волнуется, чтобы все было четко, в непредсказуемых ситуациях не паникует, а спокойно решает рабочие технические моменты! Я спокойно могу на него положиться. Моя гордость", – писала артистка.



Ирина Федишин с сыном / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Также Юрий увлекается компьютерами и думает о карьере диджея. Он уже довольно самостоятельный, но очень чувственный.

Они у меня тактильные. Несмотря на то, что у Юрчика переходный возраст, он говорит: "Мама, я вас люблю". Ложится спать: "Мама, придите ко мне". Они любят обниматься, говорить комплименты. Но хотят, чтобы я больше была с ними,

– рассказывала Ирина Федишин.



Сыновья Ирины Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Через несколько лет Ирина и Виталий поняли, что хотят стать родителями во второй раз. В 2015 году на свет появился их второй сын – Олег.

Моя мама очень красивая. Делает очень большую работу для ребят. Поет по 2 часа на концертах и возвращается поздно домой. Я очень ею горжусь. Очень классно, что у меня есть такая мама,

– говорил Олежик.



Ирина Федишин с сыном / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Олег хочет быть похожим на старшего брата, а также мечтает лечить людей. Также мальчик покоряет сцену со своими первыми песнями.

Олежик на сцене: смотрите видео онлайн

Интересно, что Ирина Федишин не исключает, что может снова стать мамой. В прошлом году певица выпустила клип, где показалась с округлым животиком. Впоследствии артистка объяснила, что это лишь замысел режиссера. Но также - и ее мечта о дочери.