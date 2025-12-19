Співачка зізнавалась, що просто не може гастролювати без дітей. Зокрема, Ірина Федишин не наважується залишати їх в Україні, якщо їде у тривалий тур за кордон. 24 Канал більше розповість, що відомо про дітей артистки та який вигляд вони мають.

До слова Тімур Мірошниченко з дружиною втратив 100 тисяч доларів через недоброчесного партнера

Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися у липні 2006 року. Через 5 років у них народився первісток – Юрій. Цьогоріч у травні хлопцю виповнилося 14 років.

Моя мама дуже гарно співає. Подобається, що вона бере мене на гастролі. Вона нас з братом дуже сильно любить, ми це відчуваємо,

– ділився Юрчик.



Ірина Федишин з сином / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Ірина Федишин називає старшого сина своїм технічним директором. Юрій допомагає мамі й тату з концертами та організацією.

"Дуже відповідально ставиться до роботи. Завжди хвилюється, щоб все було чітко, у непередбачуваних ситуаціях не панікує, а спокійно вирішує робочі технічні моменти! Я спокійно можу на нього покластися. Моя гордість", – писала артистка.



Ірина Федишин з сином / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Також Юрій захоплюється комп'ютерами та думає про кар'єру діджея. Він уже доволі самостійний, але дуже чуттєвий.

Вони в мене тактильні. Попри те, що в Юрчика перехідний вік, він каже: "Мамо, я вас люблю". Лягає спати: "Мамо, прийдіть до мене". Вони люблять обійматися, говорити компліменти. Але хочуть, щоб я більше була з ними,

– розповідала Ірина Федишин.



Сини Ірини Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Через кілька років Ірина та Віталій зрозуміли, що хочуть стати батьками вдруге. У 2015 році на світ з'явився їхній другий син – Олег.

Моя мама дуже красива. Робить дуже велику роботу для хлопців. Співає по 2 години на концертах і вертається пізно додому. Я дуже нею пишаюсь. Дуже класно, що в мене є така мама,

– казав Олежик.



Ірина Федишин з сином / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Олег хоче бути схожим на старшого брата, а також мріє лікувати людей. Також хлопчик підкорює сцену зі своїми першими піснями.

Олежик на сцені: дивіться відео онлайн

Цікаво, що Ірина Федишин не виключає, що може знову стати мамою. Минулого року співачка випустила кліп, де показалася з округлим животиком. Згодом артистка пояснила, що це лише задум режисера. Але також - і її мрія про донечку.