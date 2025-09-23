Спустя три года Дорн все-таки решил выпустить альбом. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию Republic-Weeklу, передает Show 24.

Иван Дорн заявил, что не переставал петь на русском языке и не собирается этого делать. По словам музыканта, с выходом русскоязычного альбома Dorndom он "закрывает гештальт".

У меня есть альтер эго, амплуа, в котором я выступаю на любых языках. Полуанонимный проект, в его рамках я особо не показываю даже свое лицо. Есть же предвзятость, ко мне разное отношение людей. Поэтому я решил: пусть музыка говорит сама за себя. В то же время моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн, по-прежнему, поет на русском. Другое дело, что за русский язык сегодня надо оправдываться,

– сказал Дорн.

Доступ к полному интервью можно получить, оформив подписку. Однако, как пишет российское издание Meduza, в разговоре певец также признался, что не совсем согласен с тем, что украинские артисты приняли решение уйти из российских стриминговых платформ.

Пусть бы лучше наша культура разбавляла российскую пропаганду, ведь музыка так или иначе все равно сила. Она, конечно, очень мягкая сила. И по сравнению с пулями очень незаметна. Мне кажется, что люди, если бы слышали наши песни, они как минимум точно понимали бы разницу между нашей богатой украинской культурой и той ложью, что им рассказывают по телевизору,

– высказался музыкант.

Что известно о позиции Ивана Дорна?