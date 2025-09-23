Через три роки Дорн все-таки вирішив випустити альбом. Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню Republic-Weeklу, передає Show 24.

Читайте також Більше не улюбленці публіки: українські зірки, які втратили славу під час війни

Іван Дорн заявив, що не переставав співати російською мовою і не збирається цього робити. За словами музиканта, з виходом російськомовного альбому Dorndom він "закриває гештальт".

У мене є альтер его, амплуа, в якому я виступаю будь-якими мовами. Напіванонімний проєкт, у його рамках я особливо не показую навіть своє обличчя. Є ж упередженість, до мене різне ставлення людей. Тому я вирішив: нехай музика каже саме за себе. Водночас моя російськомовна історія не закінчувалась, Іван Дорн, як і раніше, співає російською. Інша річ, що за російську мову сьогодні треба виправдовуватися,

– сказав Дорн.

Доступ до повного інтерв'ю можна отримати, оформивши підписку. Однак, як пише російське видання Meduza, у розмові співак також зізнався, що не зовсім погоджується з тим, що українські артисти ухвалили рішення піти з російських стрімінгових платформ.

Хай би краще наша культура розбавляла російську пропаганду, адже музика так чи інакше все одно сила. Вона, звісно, дуже м'яка сила. І порівняно з кулями дуже непомітна. Мені здається, що люди, якби чули наші пісні, вони як мінімум точно розуміли б різницю між нашою багатою українською культурою та тією брехнею, що їм розповідають по телевізору,

– висловився музикант.

Що відомо про позицію Івана Дорна?