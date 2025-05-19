Jerry Heil не согласилась с баллами украинского жюри: кому бы она отдала 12 баллов на Евровидении

Артистка поделилась, что среди ее фаворитов был Кайл Алессандро из Норвегии, которому она готова была отдать максимальные 12 баллов. Кроме этого, Jerry отметила польскую певицу Юстину Стечковскую.
Он (Кайл – 24 Канал), очевидно, невероятно талантливый, и я уверена, что вскоре он займет высокую позицию в индустрии. А где были балы для Юстины? Польша в этом году была невероятной! Ее номер, вокал, она еще и на скрипке играла. Вообще не было ничего, с чем бы она не справилась – она действительно выдала максимум. Я бы ей дала 120 баллов за эту подачу,
– рассказала исполнительница.
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Она добавила, что Мальте также присудили недостаточно баллов. По мнению певицы, Мириана Конте имела одну из самых запоминающихся песен этого сезона – это был трек Serving.
Стоит отметить, что Jerry Heil выступала спикером от Украины и объявляла баллы национального жюри, хотя сама не участвовала в голосовании. В состав жюри Украины вошли Melovin, который представлял Украину на Евровидении-2018, Дмитрий Шуров (Ріапобой), танцовщица Алена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринная, генеральный продюсер телеканалов М1 и М2.
Официальные баллы от украинского жюри были распределены следующим образом: Германия получила 12 баллов, Великобритания – 10 баллов, Италия – 8 баллов, Швейцария – 7 баллов, Латвия – 6 баллов, Эстония – 5 баллов, Португалия – 4 балла, Люксембург – 3 балла, Израиль – 2 балла, а Австрия – 1 балл.
Результаты голосования вызвали возмущение среди украинцев, особенно из-за 5 баллов, которые получил представитель Эстонии Томми Кеш с песней Espresso Macchiato. Недовольство вызвано тем, что певец продолжает сотрудничать с россиянами, в частности режиссером клипа на его конкурсную песню стала россиянка Алина Пасок. Накануне финала в социальных сетях украинцы призвали не голосовать за этого исполнителя.
Напомним, по итогам Евровидения-2025 победу одержала Австрия, а украинская группа Ziferblat с композицией Bird of Pray заняла девятое место.