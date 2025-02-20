Исполнительница объяснила причину и рассекретила, что теперь делает. Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Яны.

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Так, выяснилось, что на социальные сети Jerry Heil осуществляются массированные атаки российских ботов. Артистка сообщила, что это систематически происходит во время выпуска новых песен.

Я боролась, потом принимала, но я каждый раз была вынуждена кричать о своих новых треках, потому что из-за атак ботов, которые происходили именно во время релизов, алгоритм инстаграма скрывал меня от людей, считая, что это я себе нечестно накручиваю активность,

– объяснила исполнительница.

Именно поэтому ей пришлось удалить инстаграм и клип с ютуба.

Jerry Heil отметила, что особенно обострилась ситуация с ботами во время Нацотбора прошлого года. От подобных атак, по ее словам, также страдают другие украинские артисты – alyona alyona, Дантес и KOLA.

Jerry Heil объяснила, почему удалила инстаграм / Скриншоты из телеграм-канала певицы

В то же время важно заметить, что несмотря на препятствия, певица продолжает творческую деятельность.

Что известно о новом треке Jerry Heil

Артистка презентовала лирическую композицию о любви под названием "Растворяюсь". В песне объединены два стихотворения Юрия Издрика – Cycles и Solvere. К записи присоединился известный пианист Евгений Хмара.

Сейчас Яна возобновила свой аккаунт в инстаграме, видео с композицией "Растворяюсь" тоже уже есть на ютубе. Она призвала поклонников поддержать ее, ведь это очень важно.