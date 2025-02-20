Виконавиця пояснила причину та розсекретила, що тепер робить. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Яни.

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Так, з'ясувалося, що на соціальні мережі Jerry Heil здійснюються масовані атаки російських ботів. Артистка повідомила, що це систематично відбувається під час випуску нових пісень.

Я боролася, потім приймала, але я щоразу була змушена кричати про свої нові треки, бо через атаки ботів, які відбувалися саме під час релізів, алгоритм інстаграму приховував мене від людей, вважаючи, що це я собі нечесно накручую активність,

– пояснила виконавиця.

Саме через це їй довелося видалити інстаграм та кліп з ютубу.

Jerry Heil зауважила, що особливо загострилася ситуація з ботами під час Нацвідбору минулого року. Від подібних атак, за її словами, також потерпають інші українські артисти – alyona alyona, Дантес та KOLA.

Jerry Heil пояснила, чому видалила інстаграм / Скриншоти з телеграм-каналу співачки

Водночас важливо зауважити, що попри перешкоди, співачка продовжує творчу діяльність.

Що відомо про новий трек Jerry Heil

Артистка презентувала ліричну композицію про кохання під назвою "Розчиняюсь". У пісні поєднано два вірші Юрія Іздрика – Cycles та Solvere. До запису долучився відомий піаніст Євген Хмара.

Зараз Яна відновила свій акаунт в інстаграмі, відео з композицією "Розчиняюсь" теж вже є на ютубі. Вона закликала шанувальників підтримати її, адже це дуже важливо.