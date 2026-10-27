Дочь Синди Кроуфорд впервые появилась на публике после смерти брата: чем она занималась

Фотоагентство Backgrid поделилось этими снимками в своем инстаграме. Для тренировки Кайя выбрала удобную спортивную одежду и очки. По дороге к зданию она разговаривала по телефону.

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Кайя Гербер / фото backgrid_usa

В подписи к публикации агентство отметило, что модель посетила занятие йогой вскоре после потери брата. Сама Кайя это появление публично не комментировала.

Кайя Гербер / фото backgrid_usa

Ранее Гербер поделилась в инстаграме воспоминаниями о Пресли, опубликовав семейные фотографии и видео. В посте она назвала брата своим лучшим другом, защитником и учителем. Модель также написала о боли утраты и о том, как сложно передать словами свои чувства.

По информации PEOPLE, после трагедии Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер проводят много времени с дочерью. Семью поддерживают близкие друзья. Собеседник издания отметил, что окружающие не ожидают от них скорого возвращения к привычной жизни.

Напомним, Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Он был старшим ребенком Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера и, как мать и сестра, работал в модельной индустрии. После его смерти семья попросила уважать ее частную жизнь.