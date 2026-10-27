Доньку Сінді Кроуфорд вперше помітили на публіці після смерті брата: чим вона займалася

Кадрами поділилося фотоагентство Backgrid у своєму Instagram. Для тренування Кайя обрала зручне спортивне вбрання та окуляри. Дорогою до будівлі вона розмовляла телефоном.

Реклама Adv

популярні відео

Кайя Гербер / фото backgrid_usa

У підписі до публікації агентство зазначило, що модель відвідала заняття з йоги невдовзі після втрати брата. Сама Кайя цю появу публічно не коментувала.

Кайя Гербер / фото backgrid_usa

Раніше Гербер поділилася в Instagram спогадами про Преслі, опублікувавши сімейні фотографії та відео. У дописі вона назвала брата своїм найкращим другом, захисником і вчителем. Модель також написала про біль утрати та про те, як складно передати словами свої почуття.

За інформацією PEOPLE, після трагедії Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер проводять багато часу з донькою. Родину підтримують близькі друзі. Співрозмовник видання зазначив, що оточення не очікує від них швидкого повернення до звичного життя.

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років. Він був старшою дитиною Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера й, як мати та сестра, працював у модельній індустрії. Після його смерті родина попросила поважати її приватність.