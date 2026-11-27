Камалия заявила, что ее бывший возлюбленный Михаил Стефанишин, который бил певицу, передавал угрозы через других людей. По словам певицы, мужчина требовал, чтобы она перестала говорить об их отношениях, иначе обещал неприятности. Об этом артистка рассказала в проекте "Наедине с Гламуром".

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Отдельно певица упомянула свою бывшую подругу Светлану Голинскую, которая, по ее словам, теперь встречается со Стефанишиным. Камалия утверждает, что именно от нее получила угрозу обнародовать интимные фотографии. В то же время артистка сомневается, что такие кадры вообще существуют.

Я опубликовала аудиозапись своей подруги Светланы Голинской, которая сейчас встречается с Михаилом. Она мне угрожала, что обнародует какие-то мои обнаженные фото в конюшне… Хотя почему они у них? Может, когда я переодевалась, установили какие-то камеры, я не знаю. Я так думаю, что это был блеф– рассказала Камалия.

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Камалия и Михаил Стефанишин / фото из открытых источников

Также певица поделилась подозрением, что ее пытались отравить. Она связывает этот случай с мужчиной, который пришел в ее команду якобы устраиваться на работу. По мнению Камалии, его мог подослать бывший возлюбленный для сбора компромата.

Я обращалась в полицию, но они ничего не делают. У меня даже есть заявление о том, как меня пытались отравить. Он же посылал третьих лиц в мою команду. Был такой мужчина, который якобы хотел работать, а потом он заварил мне чай, и мне стало очень плохо– утверждает певица.

По словам артистки, правоохранители приехали только через сутки. Причину ухудшения самочувствия она связывает с возможным отравлением, однако в приведенных материалах нет результатов экспертизы, которые подтверждали бы эту версию.

Кстати, Камалия рассказала правду о браке с Захуром и страхе нищеты. Певица заявила, что никогда не была по-настоящему замужем.