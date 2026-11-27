Камалія заявила, що її колишній коханий Михайло Стефанішин, який бив співачку, передавав погрози через інших людей. За словами виконавиці, чоловік вимагав, аби вона припинила говорити про їхні стосунки, інакше обіцяв неприємності. Про це артистка розповіла в проєкті "Наодинці з Гламуром".

Adv

популярні відео

Окремо співачка згадала свою колишню подругу Світлану Голинську, яка, за її словами, тепер зустрічається зі Стефанішиним. Камалія стверджує, що саме від неї отримала погрозу оприлюднити інтимні світлини. Водночас артистка сумнівається, що такі кадри взагалі існують.

Я опублікувала аудіозапис своєї подруги Світлани Голинської, котра зараз у стосунках із Михайлом. Вона мені погрожувала, що вона оприлюднить якісь мої голі фото в конюшні… Хоча звідки в них? Може, коли я переодягалась, якісь камери встановили, я не знаю. Я так думаю, що це був блеф– розповіла Камалія.

Реклама

Камалія та Михайло Стефанішин / фото з відкритих джерел

Також виконавиця поділилася підозрою, що її намагалися отруїти. Вона пов’язує цей випадок із чоловіком, який прийшов до її команди нібито влаштовуватися на роботу. На думку Камалії, його міг підіслати колишній обранець для збирання компромату.

Я зверталась до поліції, вони нічого не роблять. У мене й заява є, коли мене спробували отруїти. Він же ж надсилав третіх осіб до моєї команди. Був такий чоловік, який нібито хоче працювати, а потім він мені зробив чай, і мені стало дуже зле– стверджує співачка.

За словами артистки, правоохоронці приїхали лише через добу. Причину погіршення самопочуття вона пов’язує з можливим отруєнням, однак у наведених матеріалах немає результатів експертизи, які підтверджували б цю версію.

До речі, Камалія розповіла правду про шлюб із Захуром та страх злиднів. Співачка заявила, що ніколи не була по-справжньому одружена.