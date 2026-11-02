После обвинений в насилии: Темляк рассказал о разводе и отношениях с бывшей женой

Об общении с бывшей женой актер рассказал в проекте "Наедине с Гламуром".

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Брак актеров распался в 2025 году на фоне громких обвинений в адрес Константина в домашнем насилии и растлении несовершеннолетней. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили связь. В то же время Константин не скрывает, что о прежней теплоте и близости уже не может быть и речи.

Конечно, общаемся. Мы близкие друг другу люди, но у нас нет такой тесной связи. Однако, если мне понадобится помощь, я всегда ее получу. Я надеюсь, что она знает: если ей понадобится моя помощь, она всегда ее получит. Мы об этом разговаривали. В остальном мы общаемся не так, как раньше, потому что мы теперь не семья. Это очень грустно, но это факт– рассказал актер.

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Сейчас Темляк служит в 429-й отдельной бригаде беспилотных систем "АХИЛЛЕС" на Харьковском направлении. Защитник подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на фронте, поэтому его сердце остается свободным.

Как говорили классики украинского рэпа: солдат занят войной, ему не время жениться– добавил Константин.

Интервью с Константином Темляком: смотрите видео онлайн

К слову, ранее сама Анастасия Нестеренко также заговорила о разводе с Темляком и призналась, готова ли она к новым отношениям.