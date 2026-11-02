Після звинувачень у насильстві: Темляк розповів про розлучення та стосунки з колишньою дружиною

Про спілкування з колишньою дружиною актор розповів у проєкті "Наодинці з Гламуром".

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Шлюб акторів розпався 2025 року на тлі гучних звинувачень проти Костянтина в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої. Попри розрив, колишнє подружжя зберегло зв'язок. Водночас Костянтин не приховує, що про колишню теплоту та близькість уже не йдеться.

Звичайно, спілкуємося. Ми близькі одне одному люди, але у нас немає такої тісної комунікації. Проте, якщо мені треба буде допомога, я завжди від неї отримаю. Я сподіваюся, що вона знає, якщо їй від мене потрібна буде допомога, вона завжди її отримає. Ми про це розмовляли. В іншому ми спілкуємося не так, як раніше, бо ми не сім'я тепер. Це дуже сумно, але це факт– розповів актор.

Нині Темляк служить у 429-й окремій бригаді безпілотних систем АХІЛЛЕС на Харківському напрямку. Захисник підкреслив, що наразі повністю зосереджений на фронті, тому його серце залишається вільним.

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Як говорили класики українського репу: солдат зайнятий війною, йому не час одружуватися– додав Константин.

Інтерв'ю з Костянтином Темляком: дивіться відео онлайн

До слова, раніше сама Анастасія Нестеренко також заговорила про розлучення з Темляком і зізналася, чи готова до нових стосунків.