Ее Величества рассекретила имя девочки и показала первые фото девочки. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевы.

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Так, стало известно, что принцесса Иордании Иман бинт Абдалла родила дочь, которую с мужем они назвали Амина.

Мы благодарны и радуемся встрече с Аминой, новым благословением нашей семьи. Поздравляем Джамиля и Иман – пусть Бог благословит вас и вашу драгоценную дочь,

– написала королева Рания в инстаграме.

Кроме того, она показала кадры из роддома. На фотографиях можно увидеть Джамиля и Иман вместе с новорожденной Аминой. Также на снимках появилась сама королева Рания и ее муж Абдалла II бин Хусейн.

Для справки! Все дети королевских особ получают титул "принц" или "принцесса" при рождении. В то же время несмотря на наличие титула, не все принцы и принцессы могут стать монархами. Право на трон имеют только прямые наследники.

Заметим, для королевы Рании это уже вторая внучка. Летом 2024 года ее сын, принц Хусейн бин Абдалла, и его жена, принцесса Раджва, стали родителями девочки Иман.