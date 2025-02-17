Її Величності розсекретила ім'я дівчинки та показала перші фото дівчинки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королеви.

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Так, стало відомо, що принцеса Йорданії Іман бінт Абдалла народила донька, яку з чоловіком вони назвали Аміна.

Ми вдячні й радіємо зустрічі з Аміною, новим благословенням нашої сім'ї. Вітаємо Джаміля та Іман – нехай Бог благословить вас і вашу дорогоцінну донечку,

– написала королева Ранія в інстаграмі.

Крім того, вона показала кадри з пологового будинку. На світлинах можна побачити Джаміля та Іман разом з новонародженою Аміною. Також на знімках постала сама королева Ранія та її чоловік Абдалла II бін Хусейн.

Для довідки! Всі діти королівських осіб отримують титул "принц" або "принцеса" при народженні. Водночас попри наявність титулу, не всі принци та принцеси можуть стати монархами. Право на трон мають лише прямі спадкоємці.

Зауважимо, для королеви Ранії це вже друга онука. Влітку 2024 року її син, принц Хусейн бін Абдалла, і його дружина, принцеса Раджва, стали батьками дівчинки Іман.