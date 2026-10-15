Об этом она рассказала Наталье Тур в программе "Тур со звездами" на Люкс FM. Ведущая заметила, что после возвращения с проекта Кристина выглядит счастливой, и спросила, влюблена ли она. Горняк оставила этот вопрос без однозначного ответа, но подтвердила, что анонс ее появления в шоу правдивый.

Почему она согласилась на участие, Кристина обещает объяснить после премьеры. Пока что она лишь намекнула на особую миссию, важную для нее как для женщины. Горняк надеется, что ее опыт может пригодиться и другим девушкам, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают верить в любовь.

Кристина Горняк / фото из инстаграма

Также в разговоре речь шла о соперничестве между участницами. Кристина заверила, что относится к нему спокойно. Она убеждена: если двое людей должны быть вместе, конкуренция не станет им помехой.

Своей реакцией на решение Горняк поделились и ее родители. Они поддержали дочь, хотя новость о романтическом шоу заставила их волноваться. Больше всего родители боялись, что этот опыт принесет Кристине разочарование.

Не могу сказать, что мы обрадовались. Мы переживали. Я не хочу, чтобы она была в каком-то отчаянии. Она такая маленькая, худенькая. Я посмотрела на Холостяка – 2,15 метра ростом – и думаю: "Господи, она первой вылетит",

– призналась мама Кристины.

Кристина Горняк с родителями / фото из инстаграма

Кстати, Кристина Горняк показала роскошное золотое платье на праздновании своего 40-летия.