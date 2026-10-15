Про це вона розповіла Наталії Тур у програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ. Ведуча зауважила, що після повернення з проєкту Христина має щасливий вигляд, і запитала, чи закохана вона. Горняк залишила це питання без однозначної відповіді, але підтвердила, що анонс її появи на шоу правдивий.

Чому погодилася на участь, Христина обіцяє пояснити після прем'єри. Наразі вона лише натякнула на особливу місію, важливу для неї як для жінки. Горняк сподівається, що її досвід може бути корисним й іншим дівчатам, які, попри життєві труднощі, продовжують вірити в кохання.

Христина Горняк / фото з інстаграму

Також у розмові йшлося про суперництво між учасницями. Христина запевнила, що ставиться до нього спокійно. Вона переконана: якщо двоє людей мають бути разом, конкуренція не стане їм на заваді.

Своєю реакцією на рішення Горняк поділилися і її батьки. Вони підтримали доньку, хоча новина про романтичне шоу змусила їх хвилюватися. Найбільше батьки боялися, що цей досвід принесе Христині розчарування.

Не можу сказати, що ми зраділи. Ми хвилювалися. Я не хочу, щоб вона в розпачі була якомусь. Вона така маленька, худенька. Я подивилася на Холостяка – 2,15 метрів зростом – і думаю: "Господи, вона перша вилетить",

– зізналася мама Христини.

Христина Горняк з батьками / фото з інстаграму

До речі, Христина Горняк показала розкішну золоту сукню на святкуванні свого 40-річчя.



