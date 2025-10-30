Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Sun.

Не пропустите Винник, который редко появляется на публике, неожиданно показался в объятиях Данилко

Так, оскароносный Майкл Дуглас вместе с дочерью Кэрис 28 октября посетил гала-концерт PAC NYC Icons of Culture в Центре исполнительского искусства Перельмана. Для события он выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и фиолетовым галстуком. В то же время особой деталью стал сине-желтый вязаный платок, который виднелся из нагрудного кармана его пиджака. Таким образом актер выразил свою поддержку нашей стране.

Для справки! Майкл Дуглас имеет две премии "Оскар". Одну из них он получил как продюсер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" в 1976 году, а другую – как лучший актер-мужчина за роль в фильме "Уолл-стрит" в 1988 году.

Такой же жест посол доброй воли ООН сделал в начале полномасштабного вторжения на церемонии награждения премии Гильдии киноактеров SAG Awards 2022. Кроме того, кадры с события он опубликовал на своей странице в инстаграме.

Тогда поддержку Украине также выразила Леди Гага, Эндрю Гарфилд, Грета Ли и многие другие звезды.

Что еще известно о поддержке Майкла Дугласа Украины?