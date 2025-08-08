Кроме того, рассекретил сумму, которая ему нужна в месяц для комфортной жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Выяснилось, что Михаил Дианов сейчас является работником полиции на гражданской должности, где получает заработную плату. Морпех работает с военными с инвалидностью, которые вернулись из плена, которых привлекает к работе.

В Тернополе будет создано подразделение. Кроме патрульных, будет много летать полицейских дронов, которые будут работать через диспетчеров и патрулировать,

– рассказал защитник.

В то же время добавил, что пока свою точную должность рассекречивать не может. Кроме того, военный планирует развивать собственное дело.

У меня есть сбережения еще от армии (воюя за Украину с 2014 года, Дианов получал военную зарплату, часть которой удавалось экономить – 24 Канал). Я средства и в депозиты вкладывал. Я же не дурак, чтобы деньги просто в доме лежали. И сейчас начинается бизнес, хотя слишком больших сумм вложений не надо,

– отметил Михаил.

Интервью с Михаилом Диановым: смотрите видео онлайн

Сколько средств нужно Михаилу Дианову для комфортной жизни в месяц?

Защитник Мариуполя сейчас живет в Тернополе и эта сумма составляет около 15 тысяч гривен на одного. В то же время в июле этого года он женился на женщине Мирославой, то на двоих они тратят примерно 30 тысяч гривен ежемесячно. Заметим, что накануне наша редакция писала о том, что известно об отношениях Михаила Дианова со второй женой.