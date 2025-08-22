Слово "ребелия" означает бунт, восстание, сопротивление. Именно так называли народные выступления против порабощения. "Ребелия [1991]" – это напоминание, как трудно добывалась независимость Украины и что ее нужно сохранить, пишет Show 24.

На сцене артисты воплотили Ивана Светличного, Василия Стуса, Аллу Горскую, Вячеслава Черновола, Ивана Дзюбу, Леся Танюка, Ивана Драча, Леонида Кравчука и других.

В спектакле сыграли Валентин Фоменко, Роман Муленко, Роман Рогоза, Мария Деменко, Валерий Величко, Анна Одинец, Алена Якименко, Виктория Бородай, Артур Писковский, Григорий Никифоров, Виктор Ткаченко, Алексей Самойленко, Анна Андрух, Николай Шмундир, Алексей Заика.

Виктор Ткаченко – музыка

Александр Хоменко – режиссер постановки

Леся Патока – художница по костюмам

София Zbroya Пляцко – сценографистка

Инна Матюшина – хореограф-постановщик

Антон Семенюк – художник по свету

Мюзикл "Ребелия [1991]" / Фото MELODY

Важно! "Ребелия [1991]" отправляется во всеукраинский тур. Билеты можно приобрести по ссылке.

Во время спектакля традиционно собирают средства на нужды 12-й бригады специального назначения "Азов". В день премьеры удалось собрать 500 тысяч гривен.

В День Независимости Украины, 24 августа, на всех стриминговых платформах состоится премьера альбома "Ребелия [1991]". Также в 12:00 на ютуб-канале МУР выйдет лирик-видео.

"Когда мы говорим: "Наше время пришло", что мы имеем в виду? Мы говорим, что несмотря на ежедневные атаки врага, все больше людей интересуются театром, историей и искусством. То, что каждый день кто-то переходит на украинский. Каждый день кто-то покупает украинскую книгу. И то, что очень молодой команде независимого творческого объединения удается заинтересовывать столько людей спектаклями об украинских исторических фигурах – говорит лишь об одном: наше время действительно настало", – сказал лидер МУР Александр Хоменко.

