Слово "ребелія" означає бунт, повстання, спротив. Саме так називали народні виступи проти поневолення. "Ребелія [1991]" – це нагадування, як важко здобувалася незалежність України та що її потрібно зберегти, пише Show 24.

На сцені артисти втілили Івана Світличного, Василя Стуса, Аллу Горську, В'ячеслава Чорновола, Івана Дзюбу, Леся Танюка, Івана Драча, Леоніда Кравчука та інших.

У виставі зіграли Валентин Фоменко, Роман Муленко, Роман Рогоза, Марія Деменко, Валерій Величко, Анна Одинець, Альона Якименко, Вікторія Бородай, Артур Пісковський, Григорій Нікіфоров, Віктор Ткаченко, Олексій Самойленко, Анна Андрух, Микола Шмундир, Олексій Заїка.

Віктор Ткаченко – музика

Олександр Хоменко – режисер постановки

Леся Патока – художниця по костюмах

Софія Zbroya Пляцко – сценографістка

Інна Матюшина – хореографка-постановниця

Антон Семенюк – художник по світлу

Мюзикл "Ребелія [1991]" / Фото MELODY

Важливо! "Ребелія [1991]" вирушає у всеукраїнський тур. Квитки можна придбати за посиланням.

Під час вистави традиційно збирають кошти на потреби 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". У день прем'єри вдалося зібрати 500 тисяч гривень.

У День Незалежності України, 24 серпня, на всіх стрімінгових платформах відбудеться прем'єра альбому "Ребелія [1991]". Також о 12:00 на ютуб-каналі МУР вийде лірик-відео.

"Коли ми говоримо: "Наш час настав", що ми маємо на увазі? Ми говоримо, що попри щоденні атаки ворога, все більше людей цікавляться театром, історією і мистецтвом. Те, що кожен день хтось переходить на українську. Кожен день хтось купляє українську книжку. І те, що дуже молодій команді незалежного творчого об'єднання вдається зацікавлювати стільки людей виставами про українських історичних постатей – говорить лише про одне: наш час дійсно настав", – сказав лідер МУР Олександр Хоменко.

