Ребята учились на электриков, однако с детства занимались музыкой. Кирилл, например, ходил в церковь, где пел в детском хоре, информирует 24 Канал со ссылкой на проект "Ближе к звездам".

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Иван же изначально хотел быть спортсменом. Однако где-то в 11 лет у него начались проблемы со здоровьем, поэтому парню пришлось уйти из спорта. Так, он начал заниматься музыкой, а затем попал в свою первую группу. Кстати, одним из его участников был украинский певец Никита Леонтьев, который более известен как ENLEO.

У них была группа. Она распалась, все бывшие участники создали другую группу и им нужен был барабанщик. Они нашли меня, я пришел к ним новеньким и за несколько лет мы с Никитой и с гитаристом выгнали всех,

– рассказал Иван.

Через некоторое время в группу попал и Кирилл, который хотел изменить название. Так, сначала коллектив назывался SunScream, а затем MOLODI. Ребята мечтали выступать на больших площадках, но реальность оказалась другой.

Мы тогда ничего не выпускали. У нас было всего два или три уличных концерта. Играли просто на корпоративах, на свадьбах и для группы, как для нас, это ничего не значило,

– поделился Кирилл.

Иван и Кирилл из группы MOLODI, ENLEO и Позитив / Фото из инстаграма Позитива

Участники группы MOLODI о переезде в Киев

Впоследствии музыканты переехали в Киев, чтобы развивать свою карьеру. Такая идея ребят не очень понравилась их родителям, поэтому они поехали в столицу, чтобы поступить в КПИ. Уже на первом курсе студентов отчислили из-за постоянных прогулов, однако артисты не хотели возвращаться домой в Мариуполь.

Мы как-то решили для себя, что мы самостоятельные, что мы переехали, будем крутиться, вертеться и где-то находить деньги. Иногда не было (денег – 24 Канал) на пирожки эти, а иногда не было на проезд обратно,

– вспомнил Кирилл.

Затем группу покинул Никита Леонтьев (ENLEO).

Нам было немного обидно с одной стороны, а потом он приходил и еще очень сильно критиковал: "Это мне не нравится", "это фигово". И мы уже начали чувствовать напряжение между нами в работе. Мы не смогли найти в тот момент какое-то взаимопонимание в этом плане, потому что, опять же, мы все еще были детьми,

– признались музыканты.

Кирилл добавил, что они с Иваном уважают ENLEO как друга и как артиста.