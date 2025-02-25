Хлопці навчалися на електриків, однак з дитинства займалися музикою. Кирило, наприклад, ходив до церкви, де співав у дитячому хорі, інформує 24 Канал з посиланням на проєкт "Ближче до зірок".

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Іван же спочатку хотів бути спортсменом. Проте десь в 11 років у нього почалися проблеми зі здоров'ям, тому хлопцю довелося піти зі спорту. Так, він почав займатися музикою, а потім потрапив у свій перший гурт. До речі, одним із його учасників був український співак Нікіта Леонтьєв, який більш відомий як ENLEO.

У них був гурт. Він розпався, всі колишні учасники створили інший гурт і їм потрібен був барабанщик. Вони знайшли мене, я прийшов до них новеньким і за декілька років ми з Нікітою і з гітаристом вигнали всіх,

– розповів Іван.

Через деякий час в гурт потрапив і Кирило, який хотів змінити назву. Так, спершу колектив називався SunScream, а потім MOLODI. Хлопці мріяли виступати на великих майданчиках, але реальність виявилася іншою.

Ми тоді нічого не випускали. У нас було всього два чи три вуличних концерти. Грали просто на корпоративах, на весіллях і для гурту, як для нас, це нічого не означало,

– поділився Кирило.

Іван та Кирило з гурту MOLODI, ENLEO та Позитив / Фото з інстаграму Позитива

Учасники гурту MOLODI про переїзд до Києва

Згодом музиканти переїхали до Києва, аби розвивати свою кар'єру. Така ідея хлопців не дуже сподобалася їхнім батькам, тож вони поїхали до столиці, щоб вступити в КПІ. Вже на першому курсі студентів відрахували через постійні прогули, однак артисти не хотіли повертатися додому в Маріуполь.

Ми якось вирішили для себе, що ми самостійні, що ми переїхали, будемо крутитися, вертітися і десь знаходити гроші. Іноді не було (грошей – 24 Канал) на пиріжки ці, а іноді не було на проїзд назад,

– пригадав Кирило.

Потім гурт покинув Нікіта Леонтьєв (ENLEO).

Нам було трохи образливо з одного боку, а потім він приходив і ще дуже сильно критикував: "Це мені не подобається", "це фігово". І ми вже почали відчувати напругу між нами в роботі. Ми не змогли знайти в той момент якесь порозуміння в цьому плані, тому що, знову ж таки, ми все ще були дітьми,

– зізналися музиканти.

Кирило додав, що вони з Іваном поважають ENLEO як друга і як артиста.