Неожиданные прогнозы: зарубежные фанаты назвали лидера Нацотбора на Евровидение-2025
Украина активно готовится к Национальному отбору на Евровидение-2025, и уже стартовало международное голосование за лучшего участника нашей страны. В онлайн-опросе еврофаны определили своих фаворитов среди финалистов Нацотбора.
Голосование проходило в международном приложении My Eurovision Scoreboard, пишет 24 Канал.
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Так, в онлайн-опросе лидером стала певица Маша Кондратенко с песней No time to cry, которая получила 37% голосов.
Иностранцы пророчат Маше Кондратенко победу на Нацотборе-2025 / Скриншот из приложения My Eurovision Scoreboard
Маша Кондратенко – No Time to Cry: смотрите видео онлайн
Второе место заняла группа Ziferblat с композицией Bird of pray, которая получила 17% голосов.
Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн
Тройку лидеров замыкает KHAYAT с треком HONOR. Исполнителю отдали 14% голосов.
KHAYAT – HONOR: смотрите видео онлайн
Четвертую позицию заняла FIЇNKA с колоритной песней "Культура", а пятое место – группа Molodi с лирической композицией my sea, собравшей 7% голосов.
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Что известно о Нацотборе на Евровидение-2025
Финал Национального отбора запланирован на 8 февраля. Победителя определят по итогам голосования жюри и зрителей.
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В этом году украинцы смогут голосовать не только через приложение "Дія", но и с помощью SMS.
В состав жюри вошли:
- Джамала – победительница Евровидения 2016;
- Сергей Танчинец – продюсер и лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ;
- Екатерина Павленко – вокалистка группы Go_A.
Организаторы Нацотбора обещают яркое и зрелищное шоу, креативным директором которого является Герман Ненов.