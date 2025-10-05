Новыми треками поклонников также порадовали YAKTAK, Golubenko и другие. Подробнее – в материале Show 24.

YAKTAK

YAKTAK выпустил песню "Селяви" – о ночном Львове, который хранит историю любви. Этот трек откликнется всем людям, которые хоть раз чувствовали, что становятся чужими с теми, кто когда-то был дорогим.

Этот трек о тех моментах, которые уже не вернуть, но они навсегда остаются в памяти – как огни ночного города, как ощущение, когда ты держал любовь в руках, но сохранить не смог,

– прокомментировал певец.

YAKTAK – "Селяви": смотрите видео онлайн

Golubenko

Golubenko презентовал чувственный трек "Кто из нас".

Для меня эта песня о тех моментах, когда ты все еще чувствуешь связь с кем-то, но в глубине души понимаешь, что все подходит к концу. Она о разговорах, которые постепенно переходят в молчание и воспоминания, которые остаются теплее реальности. Я написал припев, когда не знал, увижу ли этого человека снова, но постоянно ловил себя на том, что думаю о наших общих воспоминаниях,

– поделился исполнитель.

Golubenko – "Кто из нас": смотрите видео онлайн

Маша Кондратенко и Миша Крупин

Маша Кондратенко и Миша Крупин неожиданно спели в дуэте. Артисты представили песню "Мадам" – о любви, когда люди не могут быть вместе, но и забыть друг друга сложно.

Вся жизнь – это баланс и контраст одновременно. Отношения всегда похожи на качели – от ненависти до любви. И эта игра в дистанцию и сближение может продолжаться бесконечно,

– отметила Кондратенко.

Маша Кондратенко и Миша Крупин – "Мадам": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Макс Барских презентовал песню "Кохай", которая войдет в новый альбом "Город дождей". Трек уже доступен на всех цифровых платформах, а клип, который снял Алан Бадоев, можно посмотреть на ютуб-канале артиста.

В своих песнях я стараюсь отражать рефлексию собственных ощущений и мыслей. "Кохай" – это настроение, которое льется из меня несмотря на тяжелые годы, четыре года жизни в войне. Я хочу, чтобы мои поклонники имели песню, которая может спасти их во времена отчаяния,

– признался Барских.

Макс Барских – "Кохай": смотрите видео онлайн

PATSYKI Z FRANEKA

Группа PATSYKI Z FRANEKA представила песню о любви "Сердце". Трек начал зарождаться еще год назад на Подоле в Киеве со строки: "Сердце, чего ты бьешься так?", которая и стала его основой.

Текст первого куплета написала солистка коллектива Лола, а вот второй возник не так легко. Дело в том, что было 14 различных версий. Впоследствии артисты поняли, что песне нужен мужской голос.

PATSYKI Z FRANEKA – "Сердце": смотрите видео онлайн

Lida Lee

Lida Lee презентовала композицию "Летай". Интересно, что премьеру откладывали дважды. Первый раз съемки клипа перенесли из-за состояния здоровья певицы, а второй раз она попала в ДТП.

Эта работа очень особенная для меня. В нее я вложила всю ту нежность и трепет, который испытывает каждая девушка, когда влюбляется. Так бывает, что ты встречаешь человека и думаешь, что это именно то, что так долго искала, что это настоящее и навсегда. А потом выясняется, что нет. Очередной горький опыт и чувства, которые разлетелись на маленькие осколки,

– рассказала Lida Lee.

Lida Lee – "Лети": смотрите видео онлайн