Новими треками шанувальників також потішили YAKTAK, Golubenko та інші. Детальніше – у матеріалі Show 24.

YAKTAK

YAKTAK випустив пісню "Селяві" – про нічний Львів, який зберігає історію кохання. Цей трек відгукнеться всім людям, які хоч раз відчували, що стають чужими з тими, хто колись був дорогим.

Цей трек про ті моменти, які вже не повернути, але вони назавжди залишаються у пам'яті – як вогні нічного міста, як відчуття, коли ти тримав любов у руках, але зберегти не зміг,

– прокоментував співак.

YAKTAK – "Селяві": дивіться відео онлайн

Golubenko

Golubenko презентував чуттєвий трек "Хто з нас".

Для мене ця пісня про ті моменти, коли ти все ще відчуваєш зв'язок із кимось, але в глибині душі розумієш, що все добігає кінця. Вона про розмови, які поступово переходять у мовчання і спогади, які залишаються теплішими за реальність. Я написав приспів, коли не знав, чи побачу цю людину знову, але постійно ловив себе на тому, що думаю про наші спільні спогади,

– поділився виконавець.

Golubenko – "Хто з нас": дивіться відео онлайн

Маша Кондратенко та Міша Крупін

Маша Кондратенко та Міша Крупін несподівано заспівали у дуеті. Артисти представили пісню "Мадам" – про кохання, коли люди не можуть бути разом, але й забути одне одного складно.

Все життя – це баланс і контраст водночас. Стосунки завжди схожі на гойдалки – від ненависті до кохання. І ця гра в дистанцію та зближення може тривати нескінченно,

– зазначила Кондратенко.

Маша Кондратенко та Міша Крупін – "Мадам": відео трейлер онлайн

Макс Барських

Макс Барських презентував пісню "Кохай", яка увійде у новий альбом "Місто дощів". Трек уже доступний на всіх цифрових платформах, а кліп, який зняв Алан Бадоєв, можна подивитися на ютуб-каналі артиста.

У своїх піснях я намагаюся відображати рефлексію власних відчуттів і думок. "Кохай" – це настрій, який ллється з мене попри найтяжчі роки, чотири роки життя у війні. Я хочу, щоб мої шанувальники мали пісню, яка може врятувати їх у часи відчаю,

– зізнався Барських.

Макс Барських – "Кохай": дивіться відео онлайн

PATSYKI Z FRANEKA

Гурт PATSYKI Z FRANEKA представив пісню про кохання "Серце". Трек почав зароджуватися ще рік тому на Подолі у Києві з рядка: "Серце, чого ти б'єшся тако?", який і став його основою.

Текст першого куплету написала солістка колективу Лола, а от другий виник не так легко. Річ у тім, що було 14 різних версій. Згодом артисти зрозуміли, що пісні потрібен чоловічий голос.

PATSYKI Z FRANEKA – "Серце": дивіться відео онлайн

Lida Lee

Lida Lee презентувала композицію "Літай". Цікаво, що прем'єру відкладали двічі. Перший раз зйомки кліпу перенесли через стан здоров'я співачки, а другий раз вона потрапила у ДТП.

Ця робота дуже особлива для мене. У неї я вклала всю ту ніжність та трепет, який відчуває кожна дівчина, коли закохується. Отак буває, що ти зустрічаєш людину і думаєш, що це саме те, що так довго шукала, що це справжнє і назавжди. А потім з'ясовується, що ні. Черговий гіркий досвід і почуття, які розлетілись на маленькі уламки,

– розповіла Lida Lee.

Lida Lee – "Літай": дивіться відео онлайн