Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм БУМБОКСУ. Продаж квитків уже стартував.

Концерт гурту БУМБОКС відбудеться на території столичного ТРЦ Blockbuster Mall. Музиканти презентують новий мініальбом "Живий". Цей виступ – "закриття давнього боргу" колективу перед слухачами.

Цей концерт для нас особливий. Ми вперше виконаємо пісні з нового EP "Живий". Не менш важливо, що на цей концерт будуть дійсні квитки за 2022 рік, придбані фанатами на концерти БУМБОКС у київському Палаці спорту 8 та 9 квітня. Ми нарешті зможемо сказати "дякуємо" людям за те, що вони стільки чекали,

– зазначили музиканти.

БУМБОКС також буде збирати кошти на Фонд Андрія Хливнюка, аби закупити чотири комплекси БПЛА "СИЧ" для підрозділу 212 TEAM, 426 батальйону безпілотних систем і зведеної бригади "Хижак".

Важливо! Квитки на концерт гурту БУМБОКС можна придбати за посиланням. Для людей з інвалідністю вхід безплатний.

Безпека відвідувачів і швидка евакуації під час повітряної тривоги – пріоритет організаторів. На локації розташоване найбільше бомбосховище країни, яке сертифіковане ДСНС і вміщує до 25 тисяч людей.

До речі! Учора Андрій Хливнюк повідомив, що 10 жовтня відбудеться прем'єра нової пісні БУМБОКС "Живий", також вийде кліп на неї. Відеозвернення музиканта опублікували в інстаграмі гурту.

Коли гурт БУМБОКС виступав в Україні востаннє?