Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм БУМБОКСУ. Продаж квитків уже стартував.
Теж цікаво З передмістя Миколаєва: Андрій Хливлюк вийшов на зв'язок з важливою новиною
Концерт гурту БУМБОКС відбудеться на території столичного ТРЦ Blockbuster Mall. Музиканти презентують новий мініальбом "Живий". Цей виступ – "закриття давнього боргу" колективу перед слухачами.
Цей концерт для нас особливий. Ми вперше виконаємо пісні з нового EP "Живий". Не менш важливо, що на цей концерт будуть дійсні квитки за 2022 рік, придбані фанатами на концерти БУМБОКС у київському Палаці спорту 8 та 9 квітня. Ми нарешті зможемо сказати "дякуємо" людям за те, що вони стільки чекали,
– зазначили музиканти.
БУМБОКС також буде збирати кошти на Фонд Андрія Хливнюка, аби закупити чотири комплекси БПЛА "СИЧ" для підрозділу 212 TEAM, 426 батальйону безпілотних систем і зведеної бригади "Хижак".
Важливо! Квитки на концерт гурту БУМБОКС можна придбати за посиланням. Для людей з інвалідністю вхід безплатний.
Гурт БУМБОКС виступить у Києві 16 травня / Афіша концерту
Безпека відвідувачів і швидка евакуації під час повітряної тривоги – пріоритет організаторів. На локації розташоване найбільше бомбосховище країни, яке сертифіковане ДСНС і вміщує до 25 тисяч людей.
До речі! Учора Андрій Хливнюк повідомив, що 10 жовтня відбудеться прем'єра нової пісні БУМБОКС "Живий", також вийде кліп на неї. Відеозвернення музиканта опублікували в інстаграмі гурту.
Коли гурт БУМБОКС виступав в Україні востаннє?
Зазначимо, що востаннє гурт БУМБОКС виступав в Україні 18 липня на Atlas Festival.
Музиканти виконали улюблені хіти та запрем'єрили пісню "Живий".
Однак виступ колективу перервала повітряна тривога. Концерт продовжився після відбою.