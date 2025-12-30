Наша редакція також побувала на концерті. Як пройшов виступ "Жадана і Собак", читайте у матеріалі 24 Каналу.

Перед початком концерту пройшов аукціон, який провів Олександр Колмен-Сердюк. За донати можна було виграти прапор гурту "Жадан і Собаки", платівку, уламок ракети, яку збили у Харкові, та інше.

Згодом усі в залі заспівали Гімн України, після чого на сцену вийшли музиканти. Вони розпочали виступ з гімну 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

"Жадан і Собаки" виконали гімн бригади "Хартія": дивіться відео онлайн

Важливо! Під час концерту Сергій Жадан також нагадав, що "Хартія" оголосила найбільший у своїй історії збір "Куп'янські вампіри". Підтримати збір і дізнатися детальнішу інформацію можна за посиланням.

Далі прозвучали інші хіти гурту "Жадан і Собаки": "Рогань", "Троєщина", "Кобзон". Протягом усього концерту фронтмен колективу взаємодіяв з аудиторією, зокрема спускався до людей у зал.

"Жадан і Собаки" – "Троєщина": дивіться відео онлайн

Концерт "Жадана і Собак" у Жовтневому палаці: дивіться відео онлайн

На концерті виступали й запрошені гості – друзі колективу. Разом з учасником гурту NAZVA Павло Гоцом "Жадан і Собаки" виконали "Автозак", а з Амілем і Рамілем Насіровими з "Курган і Agregat" – "Холодну гору". На сцені також з'явився стендап-комік Василь Байдак і письменник Андрій Кокотюха, який є кумом Сергія Жадана.

"Жадан і Собаки" та Павло Гоц: дивіться відео онлайн

"Жадан і Собаки" та брати Насірови: дивіться відео онлайн

"Жадан і Собаки" та Василь Байдак: дивіться відео онлайн

На глядачів чекав ще один приємний сюрприз. На концерт несподівано завітала Тіна Кароль, яка запрем'єрила спільну пісню з "Жаданом і Собаками". Композиція вийде у січні 2026 року.

"Жадан і Собаки" виступили з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн

Інші улюблені пісні колективу, зокрема "Ріка", "Віскі", "Вафлі Артек", "Бухло", "Мадонна" і "Тьолка барабанщика", також прозвучали у Жовтневому палаці, а "Мальви" музиканти виконали разом з шанувальниками за донат. На біс глядачі почули "Натаху".

"Жадан і Собаки" – "Мальви": дивіться відео онлайн

"Жадан і Собаки" – "Натаха": дивіться відео онлайн

Цікаво, що на концерті гурту було багато дітей. Загалом виступ вразив шаленою енергією і драйвом. "Жадан і Собаки" запалили сцену Жовтневого палацу і зібрали чимало коштів на допомогу війську. Протягом усього вечора люди у залі вставали зі своїх місць, танцювали й співали разом з Сергієм Жаданом.