Наша редакция также побывала на концерте. Как прошло выступление "Жадана и Собак", читайте в материале 24 Канала.

Перед началом концерта прошел аукцион, который провел Александр Колмен-Сердюк. За донаты можно было выиграть флаг группы "Жадан и Собаки", пластинку, обломок ракеты, которую сбили в Харькове, и прочее.

Впоследствии все в зале спели Гимн Украины, после чего на сцену вышли музыканты. Они начали выступление с гимна 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".

Важно! Во время концерта Сергей Жадан также напомнил, что "Хартия" объявила крупнейший в своей истории сбор "Купянские вампиры". Поддержать сбор и узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Далее прозвучали другие хиты группы "Жадан и Собаки": "Рогань", "Троещина", "Кобзон". В течение всего концерта фронтмен коллектива взаимодействовал с аудиторией, в частности спускался к людям в зал.

На концерте выступали и приглашенные гости – друзья коллектива. Вместе с участником группы NAZVA Павлом Гоцом "Жадан и Собаки" исполнили "Автозак", а с Амилем и Рамилем Насировыми из "Курган и Agregat" – "Холодную гору". На сцене также появился стендап-комик Василий Байдак и писатель Андрей Кокотюха, который является кумом Сергея Жадана.

Зрителей ждал еще один приятный сюрприз. На концерт неожиданно пришла Тина Кароль, которая запремьерила совместную песню с "Жаданом и Собаками". Композиция выйдет в январе 2026 года.

Другие любимые песни коллектива, в частности "Рика", "Виски", "Вафли Артек", "Бухло", "Мадонна" и "Телка барабанщика", также прозвучали в Октябрьском дворце, а "Мальвы" музыканты исполнили вместе с поклонниками за донат. На бис зрители услышали "Натаху".

Интересно, что на концерте группы было много детей. В общем выступление поразило бешеной энергией и драйвом. "Жадан и Собаки" зажгли сцену Октябрьского дворца и собрали немало средств на помощь армии. В течение всего вечера люди в зале вставали со своих мест, танцевали и пели вместе с Сергеем Жаданом.