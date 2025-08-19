Однако возникает вопрос: действительно ли уместно говорить о возвращении артиста в украинское культурное пространство? Далее в материале Show 24 расскажет о деятельности певца во время полномасштабного вторжения и его позиции относительно войны в Украине.

Что известно о позиции Олега Кензова относительно войны в Украине?

Так, после начала полномасштабной войны в 2022 году Кензов осудил российскую агрессию, занимался волонтерской деятельностью и пытался перейти на украинский. Это могло создать впечатление, что певец выбрал свою сторону и планирует работать в Украине и развивать нашу культуру, которую российские оккупанты хотят уничтожить.

Впрочем, впоследствии ситуация изменилась. Дело в том, что с лета 2022 года Олег активно гастролирует за рубежом.

Как Кензов выехал из Украины и чем там занимается?

Сам Кензов объяснял, что выехал из Украины якобы "в рамках концертного тура". Сейчас, как известно, певец живет в Греции с новой женой.



За рубежом Кензов продолжает выступать на мероприятиях, где звучит русская музыка и где участвуют артисты с откровенно пророссийскими взглядами. Например, его имя было на афише фестиваля в Германии, где обещали "насладиться русской культурой" вместе с Аленой Апиной, Бьянкой, Серегой, Мишей Марвиным. Также он должен был выступать на одной сцене с российским рэпером Джиганом и другими, кто поддерживает политику Путина.



Он продолжает тусоваться с россиянами за рубежом, несмотря на то, что в Украине продолжается кровопролитная война, которую те же россияне и начали.

Во время концертов артист исполняет свои старые хиты на русском – "Кольца дыма", "Обстановка по кайфу", "В заведение заходим" и другие. В частности, осенью Кензов отправляется в тур США под названием "Обстановка по кайфу", где обещает исполнять именно эти песни, которыми и прославился.

Большинство песен Кензова остаются русскоязычными. К тому же он и дальше ведет соцсети и дает интервью на русском, где открыто не осуждает войну.

Почему поддерживать творчество Олега Кензова сегодня небезопасно?

И именно поэтому выпуск украиноязычной песни сейчас выглядит как откровенное лицемерие. Это не о поддержке Украины, а о попытке сохранить аудиторию, чтобы в нужный момент вернуться и снова зарабатывать на украинских слушателях.

Такие шаги – опасная манипуляция. Потому что Кензов – украинец по паспорту, но своими действиями он тянет обратно в пространство российское. Поэтому лучшая реакция на такие "возвращения" – игнорировать и кенселить. Ведь каждое прослушивание или лайк – это еще одна копейка для артиста, который продолжает работать в пользу российской культурной машины.