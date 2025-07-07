Подробностями Мартыновская поделилась в новом выпуске проекта "Тур по звездам" от Люкс ФМ, пишет Show 24. Ольга и Татьяна так и не смогли списаться или встретиться, чтобы наладить отношения.

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Татьяна Литвинова является крестной мамой 9-летней дочери Ольги Мартыновской Веры. Шеф-повар призналась, что кума не поддерживает связь с крестницей. Сама же девочка спрашивала у мамы, где ее крестная.

Она спрашивала как-то: "Мама, а где мои крестные родители вообще?" Потому что и крестный отец также где-то не в нашей плоскости, и крестная. Но не могу сказать, что она страдает или что это ей наносит сейчас психологическую травму,

– отметила Мартыновская.

В то же время отец Веры, Иван Кобец, общаются с дочерью. Бывший муж Ольга Мартыновской уже давно живет в Португалии (он переехал туда после развода), и создал новую семью.

С Вируней они общаются по телефону. Мы с ним общаемся. В августе будем ехать к нему на свидание такое: "папа-дочка". Я просто отвезу и вернусь в Киев, а она у него погостит,

– рассказала шеф-повар.

Ольга Мартыновская в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Татьяна Литвинова о конфликте с Ольгой Мартыновской

Напомним, ранее и сама Татьяна Литвинова рассказывала о конфликте с Ольгой Мартыновской. Когда-то женщины были близкими подругами, кулинарный эксперт заявляла, что их отношения изменила "лояльность к системе".

Литвинова делилась, что ушла из "МастерШеф" не на позитивной ноте, а Мартыновская молчала, когда куму оскорбляли.

"Меня очень обижает, когда... Вот помнишь фильм "Чучело"? Мы все знаем этот фильм. Когда из тебя сделали чучело, а близкий для тебя человек, возможно, не травит тебя, но молчит, когда тебя травят, когда тебя бьют. Я об этом", – говорила Татьяна Литвинова.