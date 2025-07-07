Подробицями Мартиновська поділилась у новому випуску проєкту "Тур зірками" від Люкс ФМ, пише Show 24. Ольга та Тетяна так і не змогли списатися чи зустрітися, аби налагодити стосунки.

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Тетяна Літвінова є хрещеною мамою 9-річної доньки Ольга Мартиновської Віри. Шеф-кухарка зізналась, що кума не підтримує зв'язок з похресницею. Сама ж дівчинка запитувала у мами, де її хрещена.

Вона запитувала якось: "Мамо, а де мої хрещені батьки взагалі?" Бо і хрещений батько також десь не в нашій площині, і хрещена. Але не можу сказати, що вона страждає чи що це їй наносить зараз психологічну травму,

– зазначила Мартиновська.

Водночас батько Віри, Іван Кобець, спілкуються з донькою. Колишній чоловік Ольга Мартиновської вже давно живе в Португалії (він переїхав туди після розлучення), та створив нову сім'ю.

З Вірунею вони спілкуються телефоном. Ми з ним спілкуємося. В серпні будемо їхати до нього на побачення таке: "тато-донька". Я просто відвезу і повернуся в Київ, а вона в нього погостює,

– розповіла шеф-кухарка.

Ольга Мартиновська у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Тетяна Літвінова про конфлікт з Ольгою Мартиновською

Нагадаємо, раніше й сама Тетяна Літвінова розповідала про конфлікт з Ольгою Мартиновською. Колись жінки були близькими подругами, кулінарна експертка зявляла, що їхні стосунки змінила "лояльність до системи".

Літвінова ділилась, що пішла з "МастерШеф" не на позитивній ноті, а Мартиновська мовчала, коли куму ображали.

"Мене дуже ображає, коли… От пам'ятаєш фільм "Опудало"? Ми всі знаємо цей фільм. Коли з тебе зробили опудало, а близька для тебе людина, можливо, не травить тебе, але мовчить, коли тебе травлять, коли тебе б'ють. Я про це", – говорила Тетяна Літвінова.