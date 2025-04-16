В новом выпуске проекта "Тур по звездам" Симбочка рассказала, зачем сняла ролик в тикток с Parfeniuk, пишет Show 24. Журналистка Наталья Тур поинтересовалось у блогерши, какие у нее сейчас отношения с бывшим.

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Он (Parfeniuk – Show 24) – отец нашей общей дочери, и я не могу ему запретить с ней видеться. Наоборот я подталкиваю, чтобы ему было комфортно приехать домой, пообщаться с дочкой, поиграть, погулять,

– отметила Симбочка.

Блогерша призналась, что Parfeniuk не дает денег. Сейчас экс-возлюбленным не удалось договориться, но Симбочка надеется, что их отношения наладятся. Говорит, что пока у них "горит ненависть" друг к другу.

Я надеюсь, что все наладится. Мне станет все равно на него, ему – на меня. Я думаю, что понемногу уже все устаканивается. По тиктоку – если не дает денег, то я хотя бы буду так зарабатывать – с тиктока с ним,

– говорит блогерша.

Наталья Тур спросила у Симбочки, не кажется ли ей странным популяризировать человека, который может толкнуть беременную женщину.

Его трек уже был популяризированным. То есть это без моей помощи. Мы это сняли "по рофлу". Я понимала, что на моем тикток-аккаунте это наберет большие просмотры. Оно набрало и, конечно, я с этого заработала деньги,

– ответила она.

Для справки! Симбочка и Parfeniuk сняли видео под трек певца "Хубба Бубба".

Симбочка в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Симбочка рассказала о ссоре с Parfeniuk

Напомним, что в подкасте с Василием Тимошенко Симбочка рассказала о жесткой ссоре с Parfeniuk.

"Ссора была такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднимает, бросает на кровать, где я ударилась животом о быльце кровати. Это был мягкий матрас, но все равно больно – у меня там ребенок. Залезает на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит. И говорит: "Ты мерзость, недостойная жизни", – заявила блогерша.

Впоследствии экс-возлюбленные встретились, а Симбочка намекнула, что у них выйдет совместный подкаст.