У новому випуску проєкту "Тур зірками" Сімбочка розповіла, навіщо зняла ролик у тікток з Parfeniuk, пише Show 24. Журналістка Наталія Тур поцікавилося у блогерки, які у неї зараз стосунки з колишнім.

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Він (Parfeniuk – Show 24) – батько нашої спільної доньки, і я не можу йому заборонити з нею бачитись. Навпаки я підштовхую, щоб йому було комфортно приїхати додому, поспілкуватися з донькою, пограти, погуляти,

– зауважила Сімбочка.

Блогерка зізналась, що Parfeniuk не дає грошей. Наразі ексзакоханим не вдалося домовитися, але Сімбочка сподівається, що їхні стосунки налагодяться. Каже, що поки в них "горить ненависть" одне до одного.

Я сподіваюсь, що все налагодиться. Мені стане все одно на нього, йому – на мене. Я думаю, що потрохи вже все устаканюється. Щодо тіктоку – якщо не дає грошей, то я хоча б буду так заробляти – з тіктоку з ним,

– каже блогерка.

Наталія Тур запитала в Сімбочки, чи не здається їй дивним популяризувати людину, яка може штовхнути вагітну жінку.

Його трек вже був популяризованим. Тобто це без моєї допомоги. Ми це зняли "по рофлу". Я розуміла, що на моєму тікток-акаунті це набере великі перегляди. Воно набрало і, звісно, я з цього заробила гроші,

– відповіла вона.

Для довідки! Сімбочка та Parfeniuk зняли відео під трек співака "Хубба Бубба".

Сімбочка у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Сімбочка розповіла про сварку з Parfeniuk

Нагадаємо, що у подкасті з Василем Тимошенком Сімбочка розповіла про жорстку сварку з Parfeniuk.

"Сварка була такого рівня, що я стаю перед ним на коліна й кажу: "Будь ласка, заспокойся. Я ж вагітна". Він підіймає мене за волосся, починає трусити. Не скажу, що він мене побив, ні. Він мене підіймає, кидає на ліжко, де я вдарилась животом об бильце ліжка. Це був м'який матрац, але все одно боляче – в мене там дитина. Залазить на мене зверху, тримає за горло. Не душить, просто тримає. І каже: "Ти мерзота, негідна життя", – заявила блогерка.

Згодом ексзакохані зустрілися, а Сімбочка натякнула, що у них вийде спільний подкаст.