Римма Зюбина добавила, что может прожить и на минимальную сумму, ведь каждый расценивает комфорт по-разному, сказала актриса в разговоре с блогером Ангелиной Пичик, пишет Show24.

Римма проживает в Киеве, поэтому, логично предположить, что жизнь в столице довольно дорогая. Но звезда фильма "Гнездо горлицы" поделилась, что у нее нет необходимости тратить большие суммы.

Я вообще могу жить на 500 гривен в месяц. Для каждого человека слово "комфортное" – оно является абсолютно разным,

– подчеркнула звезда.

По словам актрисы, у нее нет стабильного дохода. За работу в театре она получает чуть больше, чем 10 тысяч гривен, а что касается съемок в фильмах, то это уже другие суммы.

"И я езжу на работу во Львов за свой счет. А если у меня есть съемки, то это совсем другие деньги. Никогда в театре никто не зарабатывал. Никогда человек, который идет в актерскую профессию, прежде всего не ставил себе в приоритетах заработок. Я не за то, что художник должен быть голодным, но это совсем не то, ради чего туда идут", – подытожила Римма.

Ранее Зюбина призвала помочь финансово Кристине Гоянюк, которая является рекордсменкой по написанию радиодиктантов. Квартира женщины пострадала в результате падения обломков вражеского БпЛА.

