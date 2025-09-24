Римма Зюбина добавила, что может прожить и на минимальную сумму, ведь каждый расценивает комфорт по-разному, сказала актриса в разговоре с блогером Ангелиной Пичик, пишет Show24.
Римма проживает в Киеве, поэтому, логично предположить, что жизнь в столице довольно дорогая. Но звезда фильма "Гнездо горлицы" поделилась, что у нее нет необходимости тратить большие суммы.
Я вообще могу жить на 500 гривен в месяц. Для каждого человека слово "комфортное" – оно является абсолютно разным,
– подчеркнула звезда.
Римма Зюбина рассказала, сколько тратит и зарабатывает денег: смотрите видео онлайн
По словам актрисы, у нее нет стабильного дохода. За работу в театре она получает чуть больше, чем 10 тысяч гривен, а что касается съемок в фильмах, то это уже другие суммы.
"И я езжу на работу во Львов за свой счет. А если у меня есть съемки, то это совсем другие деньги. Никогда в театре никто не зарабатывал. Никогда человек, который идет в актерскую профессию, прежде всего не ставил себе в приоритетах заработок. Я не за то, что художник должен быть голодным, но это совсем не то, ради чего туда идут", – подытожила Римма.
Ранее Зюбина призвала помочь финансово Кристине Гоянюк, которая является рекордсменкой по написанию радиодиктантов. Квартира женщины пострадала в результате падения обломков вражеского БпЛА.
Что известно о Римме Зюбиной?
- Римма Зюбина – актриса, телеведущая, общественный деятель и обладательница премий "Золотой юла" и "Киевская пектораль". За роль в фильме "Гнездо горлицы" получила награду за лучшую женскую роль.
- Актриса состоит в браке с театральным режиссером Станиславом Моисеевым, который возглавлял Молодой театр с 1996 по 2012 годы. В этом году мужчину пригласили снова возглавить театр, заменив скандального Андрея Белоуса.
- Также звезда известна яркой проукраинской позицией и постоянной поддержкой ВСУ.