Запах кутьи, голос близких людей, мелодия любимых колядок и немного суеты – магия Рождества скрывается в деталях. 25 декабря – это не просто дата в календаре или набор традиций. Это ощущение возвращения к своим корням, к обычаям и тем вещам, что объединяют не просто семью, но и всю страну.

Следующая героиня нашего проекта "Домой на Рождество" – София Трощук. Журналистка и ведущая 24 Канала родом из Ивано-Франковска – это комфортный, уютный и зеленый город, расположенный неподалеку от гор. Зимой здесь царит особая атмосфера.

Интересно Какая роскошь сегодня, что есть куда ехать, – писательница Юлия Сливка о лучшем времени в году – Рождество

Озаряет тебя в тяжелые времена, – София Трощук о Рождестве

Самые уютные места в Ивано-Франковске – парк Шевченко, городское озеро, реки и Стометровка. Это часть главной улицы города, что во время полномасштабной войны заполнилась фотографиями героев, которые вернулись с войны на щите. Для каждого в Ивано-Франковске это напоминание: такова цена спокойствия в городе.

Но больше всего в родном городе София любит дом. У нее есть немало воспоминаний из детства, связанных с Рождеством. Среди самых ярких – традиция ходить колядовать вместе с подругой. София брала с собой скрипку, а ее подруга Настя – рождественскую звезду.

"Мы пели и поздравляли – не верьте, когда говорят, что поздравлять и щедровать могут только парни! Мы прекрасно справлялись и с "маленьким Иисусом", и с "маленьким пастушком", – делится журналистка.

Рождество – это о счастье, которое находит тебя самостоятельно. К нему не надо прилагать усилий. Оно просто озаряет тебя даже в тяжелые времена, потому что враги всегда пытались отобрать у нас, в частности, и это: Рождество, семью, традиции, язык. Нас,

– рассказала София.



Рождество – особый момент / Фото из личного архива Софии Трощук

В семье Софии есть особая рождественская история, о которой стоит помнить каждому украинцу. Когда ее мама была маленькой, то должна была колядовать шепотом, а ходить можно было только в "безопасные" дома. Школьные учителя даже устраивали "рейды", чтобы проверить, не колядуют ли время ученики. Когда проезжал наблюдательный автобус, маме нашей героини приходилось с друзьями ненадолго прятаться.

"Это были 80-е годы. Советские, тяжелые. Сейчас у нас совсем другая ситуация, и колядки с начала декабря звучат везде: в кафе и магазинах, даже в общественном транспорте! А тогда было трудно. Однако моя семья – как миллионы других украинских, пронесла эту традицию и подарила детям, которые родились уже во времена независимой Украины. Мы должны это ценить. Чтобы наши дети никогда не колядовали шепотом", – отмечает ведущая.

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией 24 Канала собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатить 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!

Для начала ужина нужна первая звезда, – как в семье Софии проходит Святвечер

В семье Софии Трощук подготовка к Рождеству начинается за неделю: нужно приобрести продукты, дидух, собрать семью за столом, распределить обязанности.

Всю подготовку на себя обычно берут мама, мамина сестра (крестная Софии) и бабушка. А у Софии с братом был "священный долг": пока дедушка окроплял дом перед Святым вечером, дети ходили за ним и в каждой комнате кусали пампушек.

Дедушки уже в этом мире нет, а мне всегда пончики ассоциируются именно с этим почетным ритуалом. Сейчас я уже научилась лепить вареники (мне тяжело дается дело с тестом). Но Рождество делает тебе милость, и почти каждый из вареников получается красивым и элегантным полумесяцем,

– признается София.

К Рождеству в доме Софии обязательно украшают елку, накрывают на стол и ставят калачи, которые печет бабушка. Также есть дидух – это оберег; символ урожая, добра и защиты семьи.



Калач и дидух – всегда на столе / Фото из личного архива Софии Трощук

Как мы уже упоминали, Святвечер начинается с подготовки. За несколько часов до ужина в доме шумно: это не ссоры или споры, а скорее суета на фоне запаха рождественских блюд.

Затем, когда блюда на столе (их должно быть 12), торжественная молитва. Для начала ужина нужна первая звезда, которая взойдет на небе. Но когда небо облачное или густое от снега, доверяем своим ощущениям или тому члену семьи, который первым скажет "да может бы уже садились" (не буду таить греха – часто в этой роли выступала именно я),

– с улыбкой говорит София.

В первую очередь пробуют кутью, а дальше все угощаются тем, что каждому нравится. После ужина – коляда с теми инструментами, что есть дома. Папа традиционно звонит в колокольчик.



Блюда на Святой вечер / Фото из личного архива Софии Трощук

Все они о любви – блюда на святовечернем столе

В семье Софии принято, что блюд должно быть 12 – это золотой стандарт. Все они постные, то есть без мяса. Среди изюминок на столе – "польский борщ" (без мяса, фасоли и капусты).

Он получается насыщенного рубинового цвета, вкусно с ушками (это крошечные вареники с белыми грибами). К вареникам из капусты или картофеля добавляют немного домашнего льняного масла.

Я люблю все блюда рождественского стола, и мне трудно выбрать одно конкретное. Возможно, потому, что все они – не о вкусе, или роскоши, или деликатесах (лигумины, как говорит бабушка). Они – о любви, о посте к тому, о хвале Бога, традиции, культуру. Они о жизни,

– рассказывает журналистка.

Самый ценный момент в Святом вечере для Софии – находиться в кругу семьи. Именно тогда чувствуешь себя собой и знаешь, что это один из лучших моментов года. Может показаться, что это всего лишь мгновение, но на самом деле это ощущение длится весь день подготовки.



Блюда на Святой вечер / Фото из личного архива Софии Трощук

Как колядуют в Ивано-Франковске?

София Трощук призналась, что хотела бы передавать из поколения в поколение и людям из других регионов Украины традицию колядования. Она вспомнила, что еще несколько лет назад, только когда семья садилась за стол, уже приходили первые колядники. Теперь их очень мало.

Это немного грустно... Конечно, времена сейчас совсем другие, чем в моем детстве. Но я всегда прячу "орешки и всякие потешки" на случай, если колядники все же появятся,

– делится журналистка.



Как колядуют на Прикарпатье / Фото из личного архива Софии Трощук

Также на Ивано-Франковщине распространенным является вертеп. Его делали и в школе, и в других сообществах. Например, в музыкальной школе София играла чертенка.

"Еще однажды я играла ангелочка. Сейчас это наталкивает меня на мысль, что в жизни нет ничего однозначно черного или белого: в этом году ты – ангел, следующем – клеишь рога из подручных материалов. И хвост, конечно", – добавляет она.

Также София Трощук поделилась особой колядкой. Она о том, как украинцы боролись за свои традиции, культуру и историю.

В то же время она не грустная. Имеет хорошую мелодию и слова, которые всегда меня умиляют до мокрых глаз,

– призналась журналистка.

Уставай вже, брате,

Бо вже біла днина,

Бо вже нам ся об'явила

Дивная новина!

Уставай з постелі,

Пускай нас до хати,

Будем тобі українську

Коляду співати!

Бо ми цеї ночі

Йдем хата від хати,

Нашим браттям українцям

Заколядувати!

"Уставай же брате": слушайте колядку онлайн

Рождество никогда не было громким, – о праздновании во время полномасштабной войны

В 2021 году София Трощук создала собственную семью. Ее муж, как уроженец Ровенщины, узнал, что такое польский борщ.

Мужчина поет колядки едва ли не громче всех. Ему, кстати, можно уверенно передать папин колокольчик во время коляды – звонить будет как надо! Если без шуток, то все осталось так же, просто теперь на праздники у нас "турне" (конечно, если получается). Мы едем на Прикарпатье, а тогда – в Ровенскую область,

– поделилась журналистка.



Святой вечер / Фото из личного архива Софии Трощук

С началом полномасштабной войны к праздникам стали относиться по-другому: кто-то ценит семейные моменты еще больше, а для кого-то празднование "не ко времени". Однако как в семье Софии, так и многих других домах на Прикарпатье, Рождество никогда не было громким праздником.

"Это семейный круг, стол, который удалось накрыть. Коляда. Гостинцы для самых маленьких. "Не ко времени" точно громкие празднования. Но традиции, молитва, история... Это то, что надо передавать из поколения в поколение. Это то, что делает нас нами", – отмечает девушка.

Для Софии Трощук фраза "домой на Рождество" – нечто большее, чем просто слова. Это праздник – не только о вере и религии, но и традиции, передающиеся из поколения в поколение; о семейном круге, тепло; детскую коляду и подпевание взрослых.

Я очень надеюсь, что все украинские семьи смогут собраться на Рождество. Кто-то прибудет с фронта, и уже не надо будет защищать дом именно таким образом. Кто-то вернется в свой родной дом, который должен был покинуть из-за войны. Уже сейчас больше тишины, чем громкого веселья, по тем, кто погиб за нашу страну,

– подчеркивает София.



Елка украшает дом на Рождество / Фото из личного архива Софии Трощук

Также ведущая вспомнила, как на Рождество к ней приезжала подруга из Никополя. В ее регионе кутью готовят из риса – для галичанки Софии это стало настоящим открытием. Но и одновременно очередным доказательством того, какая большая и богатая культурными особенностями страна.

Рождество для каждого из нас – это что-то разное, свое, особенное. Для одного – это традиция, другого – мелодия любимой колядки; да и как тут не вспомнить вкус кутьи. Но все мы согласимся: Рождество – это дом. Место, где ты ждешь совершения чуда, забываешь об усталости и грусти. Веришь, надеешься и любишь.