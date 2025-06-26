Ее Величество привлекла внимание своим стильным образом, пишет Show 24.

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Так, для официального мероприятия королева Максима выбрала яркий лимонный комбинезон с драпированным дизайном, V-образным вырезом и приталенным кроем. Особой деталью наряда стали кейп-рукава, которые напоминали легкую накидку. Свой образ жена короля Виллема-Александра дополнила длинными серьгами, изящной брошью и классической укладкой с легкими волнами. Макияж королевы остался сдержанным в нюдовых тонах, что удачно подчеркивало ее внешность.

Заметим, что 25 июня на Саммит прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. На этот раз он выбрал сдержанный черный костюм с пиджаком, брюками и классической рубашкой в тон. Это один из немногих случаев за время полномасштабной войны, когда украинский лидер появился на официальном мероприятии не в милитари-стиле.

Накануне наша редакция писала о том, какую помощь получит Украина по итогам Саммита НАТО.