Її Величність привернула увагу своїм стильним образом, пише Show 24.

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Так, для офіційного заходу королева Максима обрала яскравий лимонний комбінезон із драпірованим дизайном, V-подібним вирізом та приталеним кроєм. Особливою деталлю вбрання стали кейп-рукави, які нагадували легку накидку. Свій образ дружина короля Віллема-Олександра доповнила довгими сережками, витонченою брошкою й класичною укладкою з легкими хвилями. Макіяж королеви залишився стриманим у нюдових тонах, що вдало підкреслювало її зовнішністю.

Зауважимо, що 25 червня на Саміт прибув і президент України Володимир Зеленський. Цього разу він обрав стриманий чорний костюм із піджаком, штанами та класичною сорочкою в тон. Це один із небагатьох випадків за час повномасштабної війни, коли український лідер з’явився на офіційному заході не у мілітарі-стилі.

Напередодні наша редакція писала про те, яку допомогу отримає Україна за підсумками Саміту НАТО.