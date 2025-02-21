В этом году журнал выбрал 13 знаменитостей, хотя в предыдущий раз в список попало 12, пишет 24 Канал со ссылкой на Time.

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Первой, к кому приковано наибольшее внимание, так это лицо актрисы Николь Кидман. Несколько лет назад она заявила о необходимости изменений относительно гендерного баланса в Голливуде и заверила, что будет работать минимум с одной женщиной-режиссером каждые 18 месяцев. С тех пор Кидман удалось сотрудничать с 19 из них.

Николь Кидман – самая влиятельная женщина 2025 года / Фото издания Time

В список также вошла 72-летняя француженка Жизель Пелико. В 2010-2011 годах она пережила страшную личную трагедию. Ее муж накачивал женщину наркотическими веществами, а потом приглашал других желающих воспользоваться телом Жизель, пока та была без сознания. Пелико сделала дело публичным, привлекая к этой истории немало внимания. С тех пор она стала символом борьбы за права женщин. К слову, обидчика осудили на 20 лет лишения свободы.

Издание Time также назвало имена двух спортсменок – гимнастки Джордан Чайлз и баскетболистки Эйжи Уилсон. Все из-за того, что в прошлом году именно сфера спорта больше всего возвеличивала сильные стороны и достижения женщин.

Джордан Чайлз и Эйжа Уилсон – самые влиятельные женщины 2025 года / Коллаж 24 канала

Журнал также назвал имя актрисы Оливии Манн. Женщина в соцсетях поделилась историей, что у нее диагностировали рак молочной железы. Она призвала всех пройти обследование, чтобы не пропустить заболевание.

В список также вошли музыкант Лауфи, актриса Анна Савай, гендиректор организации Feeding America Клэр Бабино-Фонтенот, активистка за репродуктивные права Аманда Зуравски, активистка за права женщин Гамбии Фату Балдех, активистка и писательница Ракель Уиллис, соучредитель и гендиректор Bobbie Лаура Моди и защитница природы Пурнима Дэви Барман.

Time пишет, что все они поднимают проблемы, с которыми каждый день сталкиваются женщины в мире. Героини тратят свои возможности и ресурсы, чтобы преодолеть насилие, гендерную несправедливость и другие трудности, что становятся на пути полноценной жизни людей.